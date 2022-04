La Fira de Primavera de Navàs, que enguany celebra el seu 90è aniversari, posarà l’accent en el comerç local. Tal com remarca el regidor de Promoció Econòmica, Uriel Montesinos, «apostem per la promoció de les empreses, establiments i entitats del poble». Seran els protagonistes el diumenge de fira, 1 de maig, amb un total de 36 expositors ubicats al capdavall del passeig de Ramon Vall. També hi haurà automoció local.

El 2020 no hi va haver fira, i l’any passat es va fer una edició molt restrictiva, sense parades de firaires ni atraccions, si bé es va intentar potenciar al màxim el comerç local amb un espai propi i amb activitats culturals. Aquella experiència serveix de base per rellançar la fira d’enguany, que referma aquest caràcter local. Segons apunta l’alcalde, Genís Rovira, en el programa de la fira, «des de la dècada dels noranta s’han buscat iniciatives noves per enfortir, impulsar i fer més atractiva la fira», i enguany «s’ha donat tot el protagonisme al comerç local, que tan malament ho ha passat aquests dos últims anys. I s’ha volgut concentrar l’activitat firaire en el diumenge». Tot i que la presència de les parades serà només diumenge, sí que hi haurà activitats durant tot el cap de setmana que ve, dissabte 30 d’abril i diumenge 1 de maig.

«Hem multiplicat els actes culturals i lúdics i n’hem programat per a tots els públics i edats», comenta el regidor Uriel Montesinos. Espectacles infantils, exhibicions, jocs, teatre, concerts, exposicions, tastos i trobada de gegants, entre altres activitats, constitueixen la programació de la Fira de Primavera. (Els actes i horaris es poden consultar a la pàgina web navas.cat).

El regidor està convençut que, si el temps acompanya, la fira serà lluïda i tindrà una bona assistència de públic: «Després de tot el que ens ha impedit fer la covid, ara la gent té ganes de sortir, de passejar per les parades, de gaudir d’espectacles, de participar en activitats..., i Navàs serà un bon reclam».

Concerts de Jo Jet i Maria Ribot i Joan Miquel Oliver

La música serà un bon al·licient de la Fira de Primavera de Navàs. Dissabte que ve, a les 8 del vespre al capdamunt del passeig, actuarà Jo Jet i Maria Ribot. La seva nova gira s’endinsa en una nova sonoritat a cavall entre pop melòdic banyat de poesia i ritme urbà. I diumenge, 1 de maig, a les 7 de la tarda, concert amb Joan Miquel Oliver. Fa parada a Navàs dins la seva gira dels 15 anys de publicació del seu primer disc en solitari, Surfistes en càmera lenta.

Exhibicions esportives i audicions musicals

El cap de setmana que ve, en el marc de la fira, es podrà gaudir d’audicions musicals i exhibicions esportives. Dissabte, a les 10 del matí, actuació de fitkid a l’escenari de la carretera de Viver; i a les 11, balls a l’escenari del passeig de Ramon Vall. Diumenge, a les 12 del migdia, exhibició de karate al passeig. D’altra banda, dissabte, també al passeig i a les 4, concert amb dos combos infantils, dos combos adults i la Coral Nova. I diumenge, a les 5, audició de sardanes a la plaça de l’Ajuntament.

Espectacles Píndoles,teatre breu en espais vius

Al Píndoles, l’espectacle no es gaudeix des de la platea, sinó en espais singulars. És una experiència de teatre breu, intens i en indrets inesperats. A Navàs, es farà a la plaça de la Cooperativa, diumenge 1 a les 5 de la tarda. S’hi podran veure tres obres:

Tomàquets. Tomàquet pera, tomàquet cherry, tomàquet de penjar, tomàquet cor de bou… A tu quina varietat de tomàquet t’agradaria ser? No ho saps? Pensa. Has d’escollir.

De Choping. Una mare, una filla, una botiga de roba juvenil. La nena emprovant-se roba per anar a l’última moda i la mare intentant no perdre els nervis després de deu pantalons , vuit dessuadores, tres samarretes...

Si no ho explico, rebento. Una noia sola a l’escenari. I personatges que corren pel seu cap sense parar de cridar per explicar les seves històries al món. Qui diu que els contes són només per a nens?

El grup escènic navàs presenta «l’anada al teatre» i «dol d’alivio»

L’anada al teatre i Dol d’alivio són els títols de les dues comèdies que el Grup Escènic Navàs presentarà enguany per la Fira de Primavera. La primera obra correspon a un esquetx de l’obra Tafalitats, de Karl Valentin, que es va estrenar l’any 1086 amb gran èxit. Explica les desventures d’un matrimoni a qui li han regalat dues entrades per anar a l’òpera i que, en comptes de donar-los una alegria, no ha fet més que portar-los complicacions.

I pel que fa a la segona obra, és costumista, de Santiago Rusiñol. L’any 2003 va ser representada pel col·lectiu Dones d’avui per Navàs com a campanya benèfica per a la Residència d’Avis. Relata la vivència d’una vídua inconsolable que rep la visita d’unes amigues (també vídues) que precisament tracten de consolar-la i de treure-li les cabòries.

Sota la direcció d’en Josep Maria Simó, intervindran en els respectius repartiments: Carme Batlló, Josep Maria Simó, Carme Rovira, Nadine Acosta, Rosita Rovira, Gemma Gudayol, Carme Travé, Pilar Cabrera, Gemma Canals i Josep Oliva. Pujaran a l’escenari dissabte que ve, 30 d’abril, en dues sessions: a les 6 de la tarda i a 2/4 de 9 del vespre. Es faran al Casal Sant Genís de Navàs, i el preu és de 8 euros. Les entrades es poden comprar anticipades a l’establiment Josep Seriols, al carrer de l’Església de Navàs.

Activitat d'orientació en família

L’orientació en família és una activitat que es va fer l’any passat, amb grups bombolla, i va ser un èxit. Aquest any s’ha tornat a programar amb un altre circuit. La cita és dissabte que ve, dia 30, amb sortides esglaonades de les 9 del matí a les 12 del migdia des del Centre Enoturístic. Anirà a càrrec de Dinàmic Guies de Muntanya i els grups interessats n’han de fer reserva prèvia. La distància del recorregut és d’entre 5 i 6 quilòmetres i el repte és trobar balises amagades seguint un mapa.

Els infants gaudiran de jocs i espectacles

El programa d’actes de la fira inclou nombroses propostes infantils. Dissabte, dia 30, a les 12 del migdia al passeig de Ramon Vall, es podrà veure Agegantats, de la companyia Cosinsarts. És un espectacle on els gegants s’omplen de vida. A la tarda, jocs amb L’Anònima al passeig, de 4 a 6.

L’endemà, diumenge, a les 11 del matí al passeig, la companyia Xip Xap presentarà Rum, rum... Trasto Karts, una cursa de cotxes on pot passar de tot. I a la tarda, de 4 a 7, els nens i nenes podran gaudir dels jocs infantils Xics del xurrac. La companyia Tombs Creatius proposarà als infants jugar a ser una colla castellera i fer pinya compartint valors.

Escape room al carrer

El Tresor de Navàs. Aquest és el títol de l’Escape Room que es farà dissabte que ve a Navàs. És una activitat més de la Fira de Primavera i en aquest cas l’organitza El Raig (el punt d’informació juvenil). La proposta, a càrrec de Gaudire, té com a repte descobrir on és el tresor. Com? Desxifrant enigmes, resolent proves i sent hàbil amb les pistes per resoldre el misteri a temps. Se cedirà una tauleta digital a cada grup participant, que ha de ser d’un màxim de sis persones. Cada grup tindrà assignada una franja horària per fer l’activitat, que començarà a les 4 a la plaça de la Cooperativa i acabarà a les 7. Cal fer reserva prèvia al web: entrapolis.com/entrades/escape-tresor-navas.