La Generalitat posa oficialment en servei el carril bici de Santpedor a Manresa

El departament de Territori de la Generalitat ha posat oficialment en servei el nou itinerari per a ciclistes i vianants entre Manresa i Santpedor, que transcorre en paral·lel a la carretera BV-4501, passant per la travessera de la Pineda de Bages (Sant Fruitós de Bages). La nova ruta, permet millorar la seguretat i la comoditat en els desplaçaments de vianants i ciclistes, i afavorir una mobilitat quotidiana sostenible entre els nuclis de població pels quals discorre. Aquesta actuació ha comptat amb un pressupost d’1,4 milions d’euros i és finançada com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de covid-19.

Es tracta d’una infraestructura que, tot i que fins ara no estava oberta de manera formal, la seva accessibilitat feia que des de fa mesos ja fos molt utilitzada i freqüentada, tant per ciclistes com per caminadors, tal com ja va explicar Regió7 en un ampli reportatge amb usuaris. Ara no se'n pot fer una inauguració perquè ens trobem en període electoral.

El nou itinerari, que té un recorregut total de 3,5 quilòmetres de longitud i 3 metres d’amplada, s'inicia a l’altura del Parc de l’Agulla de Manresa, amb un vial segregat i pavimentat al costat esquerre de la BV-4501, i posteriorment travessa el nus de la C-25 de manera segura, mitjançant nous passos de vianants habilitats i l’adequació de la secció del pont existent. Continua fins a la travessera de la Pineda de Bages, on canvia de costat i disposar d’un semàfor habilitat al seu inici.

En aquest tram, s’ha ampliat la vorera dreta per integrar un carril bici segregat de 2,5 metres d’ample al llarg de tota la travessera. Anant cap a Santpedor, el nou itinerari recupera el costat esquerre i els 3 m d’ample, vorejant la nova rotonda a l’altura de la Fundació Ampans i connectant amb aquest sector. Segueix després fins al nucli urbà de Santpedor, ampliant les voreres existents al costat esquerre de la carretera, fins a integrar-se en la trama urbana del municipi.

Així mateix, l’obra ha inclòs un tram addicional de senyalització per connectar la xarxa urbana de carrils bici de Manresa amb el Parc de l’Agulla, seguint el tram urbà de la carretera de Santpedor fins al Parc de la Font.

L’obra s’emmarca en l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, que promou la interconnexió de les àrees urbanes i d’activitat econòmica situades al voltant dels 10 quilòmetres. També es troba recollida a l’Estudi per la creació d’una xarxa intermunicipal de mobilitat verda al Bages, un projecte que és impulsat pel Consell Comarcal i que té com a objectiu final crear una gran xarxa de nous corredors pedalables entre els diferents municipis de l’àmbit, de la qual aquest en seria el primer.

Usuaris passant pel nou carril bici / ARXIU/EDUARD VEGA

Un dels que també ja té una tramitació molt avançada és el que ha de connectar el nucli urbà de Sant Fruitós de Bages amb Torroella de Baix. Recentment, l’Ajuntament santfruitosenc n’ha aprovat de forma definitiva el projecte constructiu. Aquesta nova infraestructura transcorrerà en paral·lel a l'N-141c en la major part del seu recorregut. El projecte preveu un ramal de connexió amb el municipi veí de Navarcles i amb Sant Benet de Bages, passant per la Fàbrica vermella i el Pont Vell. Aquesta via ciclista serà per a vehicles no motoritzats (bicicletes, patins i patinets) i permetrà que els veïns i veïnes del barri de Torroella de Baix puguin tenir una nova de via de comunicació amb el nucli.

La nova via tindrà una amplada de 3 metres, excepte en dos punts: al nucli de Torroella, on es reduirà fins als 2 metres, i al pas sota la C-16, on tindrà 2,2 metres d’ample. L’obra s’acompanyarà de l’arranjament del camí municipal en direcció al monestir de Sant Benet de Bages i al pont romànic de Navarcles, que es troben a mitjan recorregut.