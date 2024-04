El carril bici de l’Agulla a Santpedor és un èxit abans que l’inaugurin

Ciclistes i vianants reben de molt bon grat el nou carril que connecta Santpedor amb el parc de l’Agulla. La nova via verda, que és apta per a ciclistes, caminants i vehicles no motoritzats, transcorre al llarg de 3,5 quilòmetres. Compta amb un primer tram interurbà, entre el parc de l’Agulla i l’entrada a Pineda de Bages, un segon de trama urbana al llarg de la urbanització santfruitosenca, i un tercer entre la sortida de Pineda de Bages i el nucli urbà de Santpedor.

Es tracta d’una infraestructura acabada d’estrenar i, tot i que encara no hi ha hagut inauguració oficial, és un camí que ja es fa servir. Dissabte al migdia el carril estava força concorregut, fet que alguns celebraven i d’altres no veien amb tan bons ulls. Jan Collado, que va aprofitar les vacances de Setmana Santa per anar-hi a fer una volta amb els pares, considera que «si aquesta infraestructura s’ha fet per treure els ciclistes de la carretera, hauria de ser només per a bicicletes».

Collado està molt content amb la nova via, ja que li permetrà fer més varietat de rutes entre casa seva, a Santpedor, i Manresa, però creu que hauria d’haver-hi un espai separat per als vianants per qüestions de seguretat de tothom.

Senyalització del carril específic per a ciclistes i vianants / EDUARD VEGA

En general, tots els ciclistes i vianants que transitaven aquesta via el passat dissabte i van ser consultats per aquest diari, estaven molt satisfets amb el nou camí. Un dels principals arguments per estar a favor d’aquesta via verda és la seguretat dels ciclistes, que fins ara no tenien cap altre remei que circular per la carretera en el tram que connecta Santpedor amb l’Agulla.

Eladio Martínez, manresà molt aficionat a anar en bici per carreteres secundàries, li posava un deu de nota. «És un circuit de seguretat i es nota que està molt ben plantejat», remarcava, molt satisfet.

El mateix pensa Nerea Mutuberria, veïna del barri de la Parada de Manresa, que hi va anar amb el seu fill menor per fer la volta fins al mas de Sant Iscle. Tal com Mutuberria, moltes famílies que van portar bicicletes al parc de l’Agulla el dissabte al matí, van aprofitar per estrenar la via verda, fet que va provocar algunes opinions contràries.

No és només per a ciclistes

El fet que no hi hagi un espai separat per als vianants no és un problema per a la majoria de ciclistes que hi transiten, el problema és que n’hi ha que, tot i haver-hi el carril bici, anaven per la carretera.

Marc Oliveras és molt aficionat a fer quilòmetres amb la seva bici de carretera, considera que la via verda és una «molt bona iniciativa» i manifestava no entendre els companys d’afició que continuen circulant per la carretera. «Si volem ser respectats pels cotxes, nosaltres també hem de respectar els altres i, si s’han invertit uns diners per fer aquest carril, jo el faré servir».

Oliveras, però, apel·lava a la responsabilitat governamental de fer el manteniment pertinent a aquesta via. «Ara està molt bé perquè l’acabem d’estrenar, però, a veure com està d’aquí a uns mesos; espero que el manteniment sigui igual que el que fan a les carreteres, perquè, sinó, aquest carril es quedarà en un lloc recreatiu i els ciclistes hauran de continuar circulant per la carretera».

Marta Franch, que dissabte caminava per l’estrenada via verda per primera vegada, considera que «és un camí molt pràctic, còmode i funcional». Creu, això sí, que, per tal que funcioni, «tothom hauria de cedir una mica: que les bicicletes no vagin tan de pressa i que la gent que va caminant i les famílies que van amb nens petits vagin amb compte».

Un ciclista circulant pel carril, que encara no s'ha inaugurat oficialment / EDUARD VEGA

Familiar i segura

El que sí que ha aconseguit aquesta via verda en el poc temps que porta en funcionament és que més persones i famílies s’animin a creuar aquest tram en bicicleta. Com Carlos Saavedra, que va sortir amb el seu fill i explicava que, si no fos per aquest nou pas, no haguessin travessat la carretera per la perillositat que comportava.

«Solem sortir molt amb les bicis, però sempre anem per camins de muntanya perquè anar per la carretera amb nens comporta massa riscos innecessaris», detallava. Amb el nou carril, podran anar més enllà i fer rutes que combinin aquesta via verda amb els camins de carro i els camins de muntanya.

Sílvia Martín, veïna de Manresa, hi va anar sola en bicicleta dissabte, només per veure com és el camí, però té clar que hi tornarà amb els seus dos fills, de set i nou anys. «Crec que és un espai ideal perquè puguin córrer tranquils amb la bici», apuntava. De fet, troba la via verda més segura per anar en bicicleta que no pas el parc de l’Agulla perquè, en aquest espai, només està permès circular amb bicicleta a la vora de l’aigua. «Sempre intento que vagin sols, però allà em fa por que puguin caure a l’aigua», explicava.

El resum és que hi ha molt bona acceptació d’aquesta via verda, però que, tant vianants com ciclistes, confien que es compleixin dos punts perquè funcioni de forma correcta: d’una banda, que els usuaris del carril es respectin mútuament i, de l’altra, que les autoritats corresponents en facin una conservació i manteniment adequats.

Anar a la feina des de Santpedor fins a Manresa en bicicleta L’ús diari de la bicicleta com a mitjà de transport és pràcticament nul a casa nostra i el ciclisme s’ha adoptat més aviat com un esport o una afició en lloc d’una forma de transport. Si es fomenta la construcció de vies verdes com la que connecta Santpedor amb el parc de l’Agulla, això podria canviar. Una veïna de Santpedor, Lourdes, explicava dissabte que farà servir aquest carril per anar a treballar a Manresa. De moment, però, arribarà fins al parc de l’Agulla i allà agafarà un autobús. Deixava anar que si el carril s’hagués allargat fins a la zona de les Bases de Manresa, molta gent el podria fer servir en el dia a dia.

