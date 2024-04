Billie Eilish actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 i el 15 de juny de 2025

La cantant nord-americana Billie Eilish ha anunciat que actuarà el 14 i el 15 de juny de 2025 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquestes dues parades seran les úniques de la cantant a l’estat espanyol en la gira de presentació del seu tercer àlbum ‘Hit me hard and soft’, que sortirà el 17 de maig.

A partir de setembre d’enguany, l’autora de cançons com ‘Lovely’ o ‘When the party’s over’ s’embarcarà en la part nord-americana de la gira que durarà fins a finals de desembre del 2024. El tour continuarà a Austràlia a partir de febrer del 2025 abans dels seus concerts a Europa, Regne Unit i Irlanda que començaran a l’abril fins a finals de juliol.

Les entrades per la gira ‘Hit me hard and soft: the tour’, produïda per Live Nation, es posaran a la venda aquest divendres al matí als webs de Livenation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés.