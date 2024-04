Cardona acull la tercera edició del mercat La Teixidora, amb comerç, gastronomia i música

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) presenta la tercera edició de La Teixidora, un mercat de comerç, gastronomia i música ubicat a l’antiga fàbrica el Paperer, a la llera del riu Cardener. L’esdeveniment, que tindrà lloc aquest dissabte, 4 de maig, de 2/4 d’11 del matí a les 12 de la nit, està creat per rememorar a totes aquelles persones que van treballar en aquest espai durant anys, al seu esforç i a la seva dedicació després d’anys de producció a ple rendiment.

Una vintena de botiguers i restauradors de la UBIC es traslladaran a l’antiga fàbrica, que oferiran els seus productes al públic. En l’àmbit de la gastronomia es farà un showcooking a càrrec d’Ada Parellada i un tast de vins i formatges d’El Miracle, que caldrà reservar plaça. La programació musical comptarà amb grups com Latrup Duet, Mel’s, un bingo amb el Pagès de Matamargó i The Paxanguers.

També hi haurà activitats físiques durant la jornada, que caldrà fer reserva prèvia, amb una caminada matinal i exhibicions de hapkido, taewondo, kick-boxing a càrrec de Cardona Events, així com dues classes magistrals a càrrec de Vèrtex 360.

A més, a la nau interior, es durà a terme un programa de ràdio conduït per Marçal Llimona i que portarà el nom de Ràdio Teixidora, amb entrevistes al periodista Justo Molinero, la xef Ada Parellada o el Pagès de Matamargó.

Al llarg del dia hi haurà un servei de bus cada 40 minuts, amb 1€ simbòlic per trajecte, per a les persones que ho vulguin. El recorregut serà de la Plaça de la Fira de Cardona a la Fàbrica El Paperer.