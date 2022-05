Meandre ha anunciat que emprendrà "les accions necessàries" per evitar l'aprovació del macroparc eòlic que es vol fer a Castellfollit del Boix, al Bages. Els ecologistes consideren que les localitzacions dels aerogeneradors, a les carenes de Clarena i del Soler, són "inviables". A més, posa sobre la taula el fet que la línia elèctrica que s'hauria de construir per transportar l'energia fins a Manresa afectaria "de ple" la vall de la riera de Rajadell i l'Anella Verda de Manresa. Es dona el cas que l'empresa promotora, La Conca S.L, ja va presentar un macroprojecte en aquest espai, però no va ser aprovat pel fort impacte i el rebuig de la població de la zona. Ara, l'ha tornat a presentar, però redueix els aerogeneradors de 9 a 5.

El projecte proposa la instal·lació de cinc macrogeneradors, amb torres de 115 metres d'alçada i 170 metres de diàmetre, situats a la part més alta de les serres de Clarena i del Soler. A més, també es construiria una nova línia elèctrica, de 110 kV i aèria, que travessaria les serres fins a la vall de la riera de Rajadell i Monistrolet fins arribar a Manresa, on creuaria de manera subterrània tot el nucli urbà fins a la subestació elèctrica dels Dolors.

Els ecologistes asseguren que, segons la delegació del Bages de la Institució Catalana de Historia Natural (ICHN), la proposta de situació dels aerogeneradors "no respon a cap estudi territorial ni d'impacte ambiental i paisatgístic, sinó, lamentablement, a la simple oportunitat".

En aquest sentit, els ecologistes consideren que el projecte és "impresentable i suposa un segon intent insidiós d'aconseguir, amb menys arguments que abans, una autorització territorial que ja va ser denegada fa un any". Per això, l'entitat demana que es desestimi el projecte, i anuncia "les mesures necessàries" per evitar que tiri endavant. De moment, els ecologistes estan fent al·legacions contra el projecte i per preservar la serra de Clarena i la vall de la riera de Rajadell.

L'empresa promotora insisteix

La mateixa empresa eòlica La Conca SL ja va presentar dos projectes de parcs més en aquestes serres, els anomenats parc eòlic Colomer, que hauria situat vuit aerogeneradors a la punta Palomes, al cogulló de cal Torre i a la serra de Colomer; i el parc eòlic Clarena, que volia situar nou aerogeneradors més a la serra de Clarena. La ponència ambiental de l'anterior departament de Territori i Sostenibilitat ja va desestimar ambdós projectes pel seu impacte. Ara, la mateixa empresa torna a presentar un altre projecte de parc eòlic a la mateixa serra de Clarena. En aquest cas, passa de 9 aerogeneradors a 5.

Segons Meandre, "si no es va autoritzar llavors, no té cap mena de sentit pretendre que se n'hi instal·lin cinc. L'impacte seria pràcticament el mateix: s'ocuparia la serra, s'alteraria el paisatge i caldria construir una nova línia elèctrica d'evacuació. Tot per fer menys energia".

"Un escarni" als valors naturals, culturals i paisatgístics

Per altra banda, els ecologistes consideren que el recorregut per on passaria la línia elèctrica que s'hauria de construir per evacuar l'energia és "un escarni" als valors naturals, culturals i paisatgístics de la riera de Rajadell. "El recorregut de la línia, és això: una línia feta amb regle i pintada amb retolador blau damunt del plànol de la comarca de Bages, sense cap tipus de consideració envers allò que hi ha a sota, ni qui trepitja", subratllen. El ecologistes no estan d'acord amb cap de les propostes que dona l'empresa: "Són un atemptat imperdonable".