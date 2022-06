Sallent s’ha llevat avui amb 14 carrers engalanats. Les Enramades recuperen tota la seva esplendor després de la pandèmia de la covid, que ha obligat a fer un format reduït i especial. Aquest any, Sallent torna a lluir per Corpus (fins dilluns) les tradicionals decoracions, amb temàtiques ben variades: el fons del mar, la Patrulla Canina, Nova York, el Carrilet... Les Enramades converteixen Sallent en una obra d’art efímera, fruit de la imaginació, l’originalitat, la creativitat i l’esforç. Els veïns han destinat moltes a hores a elaborar i confeccionar els elements que des d’avui i fins dilluns llueixen a carrers i places. Han fet servir materials de tot tipus per guarnir catorze espais amb temàtiques ben diverses:

1.Arrels de barri. LA RAMPINYA 2.El Parc. VERGE DE FUSSIMANYA 3.Pirates. CARRER SANT BERNAT 4.Pubillatge. PLAÇA SANT BERNAT (EMBOTITS) 5.3 Formes x 3 Colors. CARRER CLOS 6.Aquelarre. PLAÇA DE LA VERDURA 7.Els colors porten cua. CARRER NOU 8.New York. CARRER CÓS II 9.La patrulla canina. CARRER UNIÓ 10.El Carrilet. PLAÇA CATALUNYA 11.Entre flors. CARRER SANT ESTEVE 12.La fàbrica de sifons. PLAÇA JOAN VILASECA 13.Chefchaouen, Ciutat Blava. CARRER ÀNGEL GUIMERÀ 14.Fons del mar. CARRER TORRES AMAT

La festa d’enguany pren un caire més popular amb els enramadors i enramadores com a protagonistes de l’acte inaugural d’avui. «Es farà un reconeixement a les persones més veteranes o representatives de les Enramades, com a mostra d’agraïment a la seva tasca», remarca Mari Calvo, presidenta dels Amics de les Enramades de Sallent. Gràcies a ells, «la tradició més antiga de Sallent ha arribat als nostres dies i continua viva». Mari Calvo es mostra satisfeta de la implicació dels veïns: «La gent ha tornat a agafar il·lusió per enramar».

Enguany, torna a lluir engalanat el barri de la Rampinya, que reprèn la tradició després d’anys sense participar-hi. Les últimes fotografies que s’han recuperat daten del 1986, segons explica Sara Esteve, presidenta de l’associació de veïns del barri. «Aquest any se’ns va plantejar a l’associació, ens vam animar, ho vam consultar a tot el barri i el sí va ser rotund», comenta. Es va decidir enramar el carrer Concepció (el de l’ascensor), on es fa un repàs de com eren les Enramades de la dècada dels 80 al barri. A més, s’han recuperat imatges antigues d’espais emblemàtics del barri que han anat canviat al llarg dels anys. Es plasma el passat i el present de la Rampinya, un barri que torna a estar actiu a les Enramades amb la implicació de gairebé cinquanta persones. Sara Esteve agraeix el suport dels veïns i dels Amics de les Enramades «que ens ha posat l’estructura per poder engalanar», i fa palès el compromís de seguir enramant els propers Corpus.

Actuacions musicals per amenitzar la festa

Les Enramades de Sallent és una festa que va més enllà de passejar pels carrers enramats. El visitant també pot gaudir d’una extensa programació cultural, amb concerts i espectacles, com ara l’estrena de Fiblades, de la mà de la Llançadora, i el monòleg de Txabi Franquesa.

En l’apartat musical, l’orquestra Selvatana posarà ritme a la jornada d’avui amb concert de tarda i ball de nit. Demà, divendres, ball de nit amb els músics sallentins Andreu Duet i Francesc i concert Aquellos años locos, un tribut a El Canto del Loco. També actuarà el grup Big Mouthers, amb versions de rock.

Dissabte, al migdia ja hi haurà espectacle itinerant amb la batucada Sound de Secà; a la tarda, audició de sardanes amb la Cobla de Súria; i a la nit l’orquestra Di-Versiones s’encarregarà d’animar el Frikibingo. I diumenge, hi haurà un concert infantil amb Xiula a la tarda; i cantada d’havaneres amb els Pescadors de l’Escala al vespre. (Consulteu horaris a sallent.cat).