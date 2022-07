El subdirector general de Boscos, Enric Vadell, ha posat sobre la taula el perill que tenen moltes urbanitzacions amb problemes urbanístics davant del canvi climàtic i d'uns incendis forestals cada cop més virulents. Vadell defensa la importància de les franges de seguretat en les urbanitzacions per la "protecció de les persones i els béns", però també "per evitar que un foc que s'origini a dins d'una urbanització arribi al bosc". D'altra banda, creu que cal fer una reflexió sobre l'emplaçament i la situació en què es troben moltes d'aquestes urbanitzacions. Qüestiona que es puguin reconstruir les cases cremades per un incendi com és el cas recent de River Park al Pont de Vilomara. "Soc conscient de la càrrega emocional que té això", admet.

L'incendi del Pont de Vilomara que ha arrasat la urbanització River Park, situada al capdamunt d'una serra i envoltada de bosc, ha posat sobre la taula l'etern debat sobre les franges de protecció i també la situació en què es troben moltes urbanitzacions del país que presenten deficiències urbanístiques importants. En una entrevista amb l'ACN, Vadell creu que cal obrir el debat sobre "què cal fer amb els terrenys de les cases que s'han cremat" i considera que "s'hauria de plantejar des del punt de vista del plantejament urbanístic". "Soc conscient de la càrrega emocional que té això que dic, però la realitat és aquesta" De fet, el subdirector general de Boscos qüestiona que es pugui tornar a construir en terrenys arrasats pel foc: "Ens hem de plantejar si és adient tornar a construir allà on determinades cases s'han cremat, o bé si amb un estudi de vulnerabilitat dels incendis potser en algun lloc no s'hi hauria de tornar a construir". "Soc conscient de la càrrega emocional que té això que dic, però la realitat és aquesta", assegura. Vadell posa en relleu que a Catalunya hi ha "un entramat d'urbanitzacions fetes durant els anys seixanta i setanta, moltes de forma il·legal" que en el moment de construir-se no es va tenir en compte el risc d'incendi forestal. "Quan es van construir, ni la massa forestal era l'actual, que ha augmentat moltíssim, ni ningú va fer cap estudi per veure on s'estaven ubicant, ni es tenia en compte la vulnerabilitat del bosc", relata. Tot i aquesta situació, assegura que des del punt de vista de risc d'incendi aquestes urbanitzacions "s'han de protegir siguin legals o il·legals". Per això, creu que les franges de seguretat són molt importants i deixa clar que "està comprovat que serveixen". A més, considera que estan pensades en un doble sentit: "Per una banda la protecció de les persones dins de les urbanitzacions, però també per evitar que els focs que s'originen a dins de les urbanitzacions puguin arribar a terreny forestal". En relació a les franges de seguretat en urbanitzacions i nuclis urbans, el Departament d'Acció Climàtica ha obert per aquest 2022 una línia de subvencions d'1,5 milions. Els ajuts van dirigits als ajuntaments perquè puguin realitzar treballs de tractament de vegetació en les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions i els nuclis de població. En la convocatòria del 2021, es van atorgar 723.000 euros que van permetre actuar en 21 comarques diferents i es van realitzar 221 actuacions en urbanitzacions.