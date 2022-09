Castellnou de Bages ha aprovat en el ple municipal celebrat aquest dilluns una moció a favor del benestar animal proposada per l’equip de govern d’ERC per la qual es declara «poble lliure de festes que facin ús dels animals i el seu patiment com a objecte d’entreteniment o diversió». La moció arriba en ple debat sobre la recuperació de les vaquetes al poble veí de Santpedor, que aquest diumenge celebra una consulta popular sobre la represa o no d’aquesta activitat que es duia a terme per la festa major.

En la moció aprovada per unanimitat amb els vots a favor tant de l’equip de govern d’ERC com del PSC i Junts, a l’oposició, l’Ajuntament de Castellnou de Bages es posiciona en contra les festes que facin ús dels animals com a objecte d’entreteniment o diversió i demana «el desenvolupament de polítiques que promoguin el benestar animal». Per això, insta «a la modificació del Codi Penal per a endurir les penes, millorar les lleis i els codis de conducta i crear un marc normatiu que sigui eficient per a prevenir i donar resposta als actes de crueltat cap als animals».

Segons l’alcalde de Castellnou, Domènec Òrrit, la moció respon a la línia del treball que porta a terme l’Ajuntament «per intentar crear, dins el desenvolupament rural, noves iniciatives al poble en la línia del benestar animal i la ramaderia extensiva». Reconeix que la situació de Santpedor, que aquest diumenge celebra una consulta per decidir si es recupera o no la festa de les vaquetes, «ens interpel·la molt clarament» i assegura que, tot i que l’objectiu de la moció no era posicionar-se en el debat, celebra la coincidència en el temps.

El text aprovat també demana que «a través de la investigació, la modernització i el desenvolupament sostenible de la producció animal s’avanci en un millor coneixement de les necessitats fisiològiques, comportamentals i emocionals dels animals destinats al consum humà». El ple ha acordat també que «des de l’Ajuntament s’acompanyi a les explotacions ramaderes locals perquè optin a les certificacions de benestar animal com a eina per fer productes de millor qualitat, més competitius i adaptats als nous valors que la societat reclama». De la mateixa manera, es compromet a «fer valdre les iniciatives extensives que ajudin, alhora, al manteniment del medi agroforestal i, conseqüentment, a la prevenció d’incendis».