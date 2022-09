Santpedor seguirà sense vaquetes després que aquest diumenge tornés a sortir el 'no' per una diferència de 41 vots. Un total de 2.750 santpedorencs, el que suposa un 43,38% de la població, han votat aquest diumenge una consulta popular per saber si la gent del poble vol que es recuperi la tradició de les vaquetes. Dels vots totals, 26 han sortit nuls, 21 en blanc, 1.331 han votat que sí i 1.372 s'han decantat pel no, per tant, hi ha una diferència de 41 vots. Durant l'escrutini, que ha durat gairebé dues hores, i ho han seguit a Cal Llovet un centenar de persones, s'ha respirat molts nervis en l'ambient. Les portes del recinte han tancat a les 20 h, però la gent que encara estava dins el recinte ha pogut votar i fins a les 20.30 h no ha començat el recompte de vots.

La tradició és present a Santpedor des del 1981, o si, per contra, pensa que ja està bé que el 2019 s'eliminés del calendari festiu del poble fruit d'una votació com la d'avui.

A les 7 de la tarda, a manca d'una hora per tancar la votació, havien votat un 36% de les persones que ho poden fer d'un cens que, a data del 20 de maig d'enguany, situava en 6.339 els habitants del poble bagenc. Si, fins a la 1 del migdia, un total de 1.050 persones han anat a votar al col·legi electoral ubicat a Cal Llovet, xifra que representa un 16,55% de la població que hi pot participar, que són els majors de 16 anys empadronats al municipi, vol dir que, fins a les 7, ho han fet més de 2.000 persones.

Molta gent ha optat per anar a emetre el seu vot al migdia, la qual cosa ha generat cues de fins a 10 minuts, tal com ha explicat Francesc Puiggròs, que forma part del col·lectiu favorable a les vaquetes i de la comissió promotora de la consulta. Andrea Aguilar, de la plataforma No a les Vaquetes, també ha anat a votar. Malgrat les tibantors entre uns i altres, ambdós han assegurat que hi ha un bon ambient i que no hi ha d'haver problemes.

La votació es fa a petició dels favorables a les vaquetes i és a l'Ajuntament de Santpedor, format per ERC i Junts, a qui pertocarà decidir què es fa amb el resultat. Puiggròs fa notar que en el seu dia el consistori va assegurar que així ho faria; es a dir, que seria una consulta vinculant, de manera que el resultat es farà passar pel ple per ratificar-lo. Cal dir que, a diferència de la CUP i d'En Comú Podem, ni ERC, ni Junts ni tampoc Progrés Municipal han fet públic el seu posicionament.

«No» per 46 vots de diferència

En la consulta que es va fer l'any 2019, que va comptar amb un 37% de participació i que va impulsar l'actual equip de govern com a compromís de tots els grups municipals durant la campanya de les eleccions municipals de 2019, el «no» va guanyar per 46 vots de diferència. Aguilar comenta que el poc marge (de 1.150 vots a 1.104) de diferencia no va ser el problema que ara se'n faci una altra sinó que l'Ajuntament no va fer els deures en el sentit d'anar al Parlament a treure Santpedor de la llista de pobles amb festes tradicionals amb bous. En no fer-ho, els favorables a les vaquetes, amb tot el dret del món, van fer una recollida de signatures per demanar una nova consulta emparant-se en la llei de consultes populars no referendàries del 2014, que és la que se celebra avui.

Tot i que es tracta d’una iniciativa popular, ha correspost a l’Ajuntament convocar i organitzar la votació, cosa que fa amb una comissió formada per tots els grups municipals amb representació al consistori i els promotors de la consulta.

Si guanya el «sí» a les vaquetes, d'aquí a dos anys els contraris a què es recuperin podran fer una nova consulta si així ho consideren i aconsegueixen el suport mínim.

Si guanya el «no» a les vaquetes, i l'Ajuntament fa el tràmit al Parlament, serà definitiu. Si no ho fa, es pot convertir en la cançó de l'enfadós.