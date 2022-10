L’exalcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, repetirà com a candidat de l’agrupació d’electors Gent fent Poble (GfP) a les eleccions del maig de l’any vinent. Batanés ha estat escollit de forma unànime en l’assemblea de l’Associació Més Gent fent Poble, que va reunir una setantena de persones entre Vocals i simpatitzants.

Reunits al restaurant Can Ferrer de Torroella de Baix, els gairebé trenta vocals amb dret a vot van donar suport a Batanés, qui va tenir paraules d’agraïment pel seu equip i per totes les persones que s’han mantingut al costat de la formació GfP en aquest període fora del govern local. En la seva intervenció, Batanés, va posar de manifest que, tot i portar 11 anys al capdavant de Gent fent Poble, manté «la il·lusió del primer dia» i la creença de que pot fer molt per Sant Fruitós de Bages.

Un torn de paraules obert després de ser escollit candidat va servir, segons apunten des de la formació, «per escoltar el caliu i el suport del grup humà que formen l'associació i dels simpatitzants que van acompanyar l'assemblea». Així mateix, segons apunten des de l’agrupació d’electors «es va posar de manifest la necessitat que té Sant Fruitós de Bages de retornar a la normalitat, de tirar endavant projectes verdaderament necessaris, de tornar a escoltar i parlar a peu de carrer amb els veïns i de reactivar econòmica i socialment un municipi amb un gran potencial».

Gfp, amb Batanés al capdavant, va guanyar les darreres eleccions municipals del 2019 i va governar en minoria fins el juny del 2020 quan una moció de censura d’ERC, Junts i el PSC el va apartar del govern i el va deixar a l’oposició després de 9 anys al capdavant de l’alcaldia.