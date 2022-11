El nucli de la Coromina de Cardona disposarà abans de final d’any de la nova plaça central, la d’Àngel Guimerà, que triplicarà la dimensió que tenia fins ara aquest espai públic. A més, en el futur es completarà amb un nou habitatge que s’alçarà en el terreny que quedarà lliure de l’edifici conegut com a Cal Muntada, que s’ha començat a enderrocar pel mal estat en què es trobava.

Les obres d’urbanització de la plaça Àngel Guimerà avancen a bon ritme i la previsió és que a finals d’aquest mateix any ja estiguin acabades i es pugui obrir el nou espai als veïns. A principi d’estiu ja es va començar a treballar en l’enderroc d’espais que conformaven l’antiga estructura de la plaça per transformar-la per complet, fins a disposar del triple d’espai públic que l’actual. Aquesta ampliació és possible després que l’Ajuntament adquirís temps enrere per 74.000 euros un solar adjacent en mal estat que era propietat de la Sareb (l’anomenat banc dolent). Aquest s’està integrant en aquest nou espai, que passarà dels 200 m2 que aproximadament tenia la plaça anterior, a una àrea de 648, sumant-hi els 150 m2 del nou pati adquirit i l’àmbit de l’antiga plaça del Crispí, que inclou els darreres de cases i s’estén cap a la terrassa del bar i l’accés al consultori mèdic.

S’hi combinarà una àrea pròpiament de plaça i una altra de parc amb arbres, es recupera un antic fanal i la font, i es fa un tractament de les mitgeres amb un caire modern però a l’hora buscat que quedi integrat al centre històric de la Coromina, ja que a l’entorn d’aquesta plaça hi ha edificis històrics com el de Cal Garrostas, i també s’hi ubiquen els equipaments del nucli, com l’ambulatori i el casal d’avis, i espais de restauració i lleure. Es tracta, d’una important actuació de regeneració urbana, que el consistori s’havia fixat com un dels principals projectes del mandat, i que pretén revitalitzar un àmbit on més endavant també es projecta un nou equipament i habitatge públic.

A més, ara l’Ajuntament ha començat les obres d’enderroc d’un dels edificis que hi ha a tocar de la nova plaça, amb l’objectiu de fer-hi en el futur nou habitatge i completar així la remodelació d’aquest espai neuràlgic del nucli. Segons han concretat fonts municipals, mesos abans d’iniciar els treballs de remodelació i ampliació de la plaça es van posar uns testimonis de guix a les parets de l’edifici de Cal Muntada (Carrer Església, 33), que el consistori va adquirir fa dos anys, davant l’aparició d’algunes fissures a les parets. Després d’un temps del començament de les obres es van detectar moviments importants a la paret mitgera que dóna a la plaça, i se’n va fer una inspecció en que es va determinar que, a causa del mal estat de les bigues i l’elevat perill que cap persona pogués accedir a l’edifici, s’havia d’enderrocar.

Així doncs, aprofitant la culminació de les obres a la Plaça Àngel Guimerà, s’enderroca part de l’edifici abans no comencin les tasques de pavimentació per tal de garantir la seguretat dels vianants. El consistori ha demanat una subvenció als fons europeus Next Generation per poder afrontar la inversió de construir nou habitatge en el solar que quedarà buit.

L’Ajuntament deixa per a una fase posterior l’arranjament de carrers adjacents a la plaça, de manera que, un cop ampliada, es podrà completar una operació urbanística i de regeneració urbana al bell mig del nucli de la Coromina. La intenció és acabar arreglant vials adjacents com són el de l’Església i el de la Mel, amb un nou clavegueram i la seva repavimentació.