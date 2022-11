El grup municipal de Gent Fent Poble, que és a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós, ha criticat la proposta d’ordenances per al 2023 presentada i aprovada l’equip de govern format per ERC, PSC i Junts perquè les considera una «còpia» de les precedents i que «el què demostra és que han deixat de treballar del tot».

En un comunicat, les qualifiquen de «les ordenances fiscals menys elaborades de la última dècada». Afirmen que «poques coses noves han fet aquests dos anys anteriors, però ara ja podem afirmar que han plegat veles i ja no tenen ni ganes, ni il·lusió, ni un projecte de futur pel nostre municipi».

Per argumentar-ho, exposen que les ordenances fiscals «regulen els impostos i les taxes, i alhora posen a l’abast dels ciutadans, els comerços i les empreses unes oportunitats traduïdes en bonificacions i incentius tributaris. De tot això no hi ha res. Han repetit articles que s’han demostrat inútils i no han introduït cap novetat digna de menció».