Fonollosa inicia la transformació de l’antiga fàbrica tèxtil en un centre cultural

Fonollosa ja té en marxa les obres que han de convertir una part de l’antiga fàbrica tèxtil Soldevilla en el nou centre cultural del municipi. Aquesta primera fase d’intervenció preveu transformar una de les naus de l’antic complex fabril en una sala d’actes i d’usos múltiples. La intervenció permetrà traslladar-hi el centre cultural, que actualment està ubicat en un edifici propietat del bisbat de Vic i pel qual es paga un lloguer, i disposar d’un espai municipal amb capacitat per acollir els actes socials i lúdics del municipi.

Els treballs per convertir l’antiga fàbrica de Fonollosa en un centre cultural avancen a bon ritme. Les obres se centren ara en les divisions interiors, les rases per als serveis i també s’han iniciat les actuacions per adequar l’escenari. La primera fase del projecte servirà per condicionar un espai de 330 metres quadrats de l’antiga fàbrica com a sala d’actes amb un escenari, vestidors i lavabos. També hi haurà una platea amb cadires que es podran treure i posar quan calgui perquè la sala sigui el màxim de versàtil possible per celebrar-hi actes culturals i també perquè l'utilitzin l’escola i les famílies del poble per a dur-hi a terme diferents activitats.

Actualment el centre cultural ocupa els baixos de l’antiga rectoria, un edifici que és propietat del bisbat de Vic i pel qual el consistori i l’Associació Cultural i Recreativa (ACR) del poble han de pagar un lloguer considerable des de fa uns anys. L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, assegura que l’adequació de la fàbrica els permetrà disposar d’un centre cultural «més ampli i de propietat municipal». Aquesta primera actuació, afirma Hernàndez, «obre la porta que a curt o mitjà termini es pugui pensar amb altres usos més socials, ja que tindrem un equipament molt important, ben equipat, modern i nou». En aquest sentit, l’alcalde apunta la possibilitat de fer «un petit centre de dia rural per a la gent gran amb activitats més permanents que les que s’estan fent ara als diversos pobles».

La primera fase de la intervenció, que es preveu enllestir en el termini d’un any, té un cost de 841.785,43 euros que es finançaran amb ajudes provinents del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i dels fons Next Generation. El consistori ja té projectada una segona fase, que es farà més endavant i preveu condicionar uns vestidors, un bar i restaurant amb una cuina equipada, un magatzem, sales, una terrassa porxada i la urbanització exterior de l'espai, amb un cost previst de 513.000 euros.

L'antiga fàbrica tèxtil Soldevilla, l’única que hi havia hagut al municipi de Fonollosa, va ser donada al consistori el 2013 pel seu propietari Josep Soldevilla. El 2017, l’Ajuntament va impulsar un procés per decidir quins usos havia de tenir i es va decidir que el conjunt fabril, que ocupa 4.600 metres quadrats, es destinaria a usos culturals o relacionats amb l’economia social.