Els nens i nenes de les tres escoles de Sant Fruitós de Bages suggeriran, com a projecte en el pressupost participatiu d’aquest any, instal·lar tobogans a les piscines municipals. A inici d’aquest curs escolar el Consell d’Infants del municipi va rebre l’encàrrec de treballar per preparar una proposta per presentar-la als pressupostos participatius d’aquest 2023.

Els consellers i conselleres, durant les diferents sessions que s'han dut a terme al llarg del curs, han anat treballant aquesta iniciativa i van decidir que calia comptar amb les idees de tots els seus companys i companyes. D’aquesta manera, els representants de cada centre van recollir les propostes dels seus companys i companyes, les van agrupar per temàtiques i van comprovar que complissin els requisits que marquen les bases d’aquesta iniciativa. Finalment, un cop es van buidar les dades van sorgir-ne tres projectes finalistes: la instal·lació de tobogans a les piscines, la construcció d’un pump truck a la zona de l'skate park i la creació d’un nou parc infantil. Aquesta setmana, aquestes tres propostes s’han portat a votació als tres centres educatius amb la participació de 475 alumnes, des de 1r fins a 6è de primària. Finalment, el projecte d’instal·lar tobogans a les piscines municipals ha estat la iniciativa guanyadora, amb 211 vots, seguida de la creació d’un nou parc amb 142 vots, i en tercera posició la construcció d’un pump truck amb 122 vots. El termini per a presentar propostes al pressupost participatiu 2023 finalitza el proper 30 d’abril, i poden presentar projectes de millora del municipi les entitats locals i les persones majors de 16 anys empadronades al poble.