L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ja disposa del finançament necessari per afrontar les primeres fases de la restauració de l’ermita de Sant Antolí, declarada Bé Cultural d’Interès Local. El consistori ha rebut un ajut de 200.000 euros de la Diputació de Barcelona que li permetran iniciar aquest mateix any els treballs per recuperar l’esglesiola, que es troba en estat de degradació. L’objectiu principal és garantir la consolidació d’aquest element patrimonial i, en la mesura que es pugui, impulsar-ne la seva rehabilitació.

L’alcalde de Monistrol, Joan Miguel, ha explicat que aquest any es destinaran 45.000 euros als treballs previs, cates arqueològiques i a l’elaboració i licitació del projecte de consolidació. «La idea es començar aquest any per acabar l’any que ve, almenys les fases inicials per estabilitzar i consolidar l’ermita perquè es pugui visitar en condicions», apunta.

L’ermita de Sant Antolí és una de les moltes esglésies medievals que es van fer a l’entorn del monestir de Montserrat, amb restes del segle XIV però que possiblement s’haurien aixecat sobre una altra construcció religiosa més antiga de la qual hi ha documents del segle anterior. El temple té una rellevància especial perquè algun historiador hi situa l’origen de Monistrol, i a més, segons Miguel, és un indret de passeig molt freqüentat amb un «recorregut molt planer i atractiu» i on s’hi celebra un aplec cada Onze de Setembre.

La diagnosi del temple, que va elaborar la Diputació per encàrrec de l’Ajuntament, planteja una intervenció per fases i d’entrada només se n’afrontaria la part que n’assegurés l’estabilització. L’estudi apunta la necessitat d’intervenir en el monument perquè pateix un lent i progressiu deteriorament constructiu. El treball proposa una intervenció en cinc fases. Primer caldria fer algunes cates arqueològiques per acabar de conèixer l’edifici i evitar el risc que amb les obres es malmetin elements a conservar, i també una neteja i desbrossament. La segona serviria per donar més rigidesa a l’estructura, mentre que la tercera se centraria en la consolidació de l’edifici i la restauració del paviment i la pedra. Un cop estabilitzada l’ermita, quedarien pendents dues fases més per completar la restauració, com són la restitució de la coberta i l’adequació i senyalització de l’entorn.