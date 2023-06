L'actual regidor en funcions i cap de llista del PSC a Cardona, Ferran Verdejo, serà el número 10 a la candidatura del PSC per la circumscripció de Barcelona al Congrés dels Diputats de cara a les eleccions del proper 23 de juliol. Així ho ha decidit el Consell Nacional del partit en l'aprovació de candidatures al Congrés i al Senat que s'ha fet aquest cap de setmana

Prèviament, la Federació XI ( Bages, Berguedà i Solsonès) va acordar per unanimitat del seu Consell de Federació, la presentació de la candidatura, reforçada pel fet de ser Secretari d’Organització de les Joventuts Socialistes de Catalunya, "i pel seu arrelament a un dels territoris de la Catalunya interior, en tant que cap de llista del PSC, a la vila de Cardona", segons ha manifestat la mateixa Federació en un comunicat. També parla d'"una posició excepcionalment destacada, que dona grans possibilitats d’esdevenir Diputat".

La Federació XI ja ha tingut altres representants a les Corts Generals. Primer, en la persona de Jordi Marsal, més tard amb la de Joan Canongia, i en temps més recents, Elia Tortolero, de Sant Joan de Vilatorrada, al Senat.

Segons fonts de la mateixa Federació, si surt representat, Verdejo "ha deixat molt clar que anirà a Madrid a defensar els ideals socialistes, servint de pont entre el govern central i Catalunya, i alhora mantenint íntegre el seu compromís amb Cardona".

La Candidatura per Barcelona, estarà encapçalada per Meritxell Batet, presidenta del Congrés. La segueix Miquel Iceta, Ministre de Cultura, i en tercer lloc, hi figura Raquel Sánchez, Ministra de Transports.