Anna Llobet (Junts) portarà el timó de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola els propers quatre anys, després d’un ple de constitució en què va ser investida com a alcaldessa, la segona que té el municipi en democràcia. Precisament, Llobet agafa el relleu de la que n’ha estat la primera (en aquest darrer mandat), Georgina Mercadal (de Sumem-AM), que optava a la reelecció però que no ha pogut revalidar el càrrec davant la clara majoria absoluta assolida per Junts a les eleccions del 28 de maig (7 dels 11 regidors). La llista de Mercada es va quedar amb 3, un menys dels que va aconseguir el 2019.

Una Sala de Plens plena de gom a gom va ser l'escenari de la sessió constitutiva de la nova corporació municipal. Abans de la lectura de l'ordre del dia, es va fer lliurament d'un pin als regidors que durant la legislatura van deixar el càrrec.

La mesa d’edat que va presidir el ple va estar formada per Manel Garcia Soriano i Marta Sánchez. Tot seguit, 10 dels 11 regidors van prometre el càrrec prometent la Constitució, molts d'ells, per imperatiu legal. Josep Bargalló, de Junts, no hi va poder assistir per motius professionals.

Després es va donar pas a la votació per escollir l'alcalde o alcaldessa, amb els caps de llista de cada grup polític com a candidats. No hi va haver sorpreses, i Anna Maria Llobet Solé va ser proclamada nova alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola. Va ser Georgina Mercadal, alcaldessa sortint, qui li va fer lliurament de la vara.

Ja investida, Llobet va donar la paraula a Pablo Urbina, cap de llista del PSC, i Georgina Mercadal, cap de llista de Sumem. Els partits de l'oposició van manifestar la voluntat de mà estesa i col·laboració amb el nou grup de govern. Per la seva banda, la nova alcaldessa va fer un discurs apostant per «un canvi en positiu» i amb ganes de treballar amb un equip de govern que considera «madur». Va posar el focus en incrementar la seguretat al municipi. També va recollir la voluntat de col·laboració amb la resta de grups polítics.

Finalment, l'acte va acabar amb l'entrega, per part d'Anna Llobet, d'un pin de plata amb el símbol de l'escut de Sant Salvador de Guardiola a tots els regidors i regidores del nou consistori.