La CUP de Santpedor lamenta que ERC, que governa en minoria, no hagi volgut formar un govern d'esquerres i independentista amb la seva formació. Els cupaires troben incoherent que els republicans prescindeixin de crear un govern d’esquerres fort i acabin mantenint negociacions amb partits neoliberals davant d’una crisi socioeconòmica i ecològica com l’actual.

La formació explica que en la quarta reunió de negociació, celebrada dimarts passat, van rebre la resposta definitiva sobre les propostes d'entrada que havien presentat a ERC el 8 de juny. De les cinc propostes bàsiques, l'equip de govern en solitari ha rebutjat, segons la CUP, l'únic punt que plantejava un nou repte: fer un gir de la gestió de l'Ajuntament dels seus serveis municipals. Concretament, el punt en qüestió tractava la municipalització de dos serveis essencials i de sectors feminitzats com són la gestió de l'Escola Bressol Els Gallarets i del Servei de neteja dels equipaments municipals. La formació lamenta que ERC Santpedor «continuï prioritzant l’externalització com a principal model de gestió dels serveis municipals, avantposant els interessos econòmics privats per damunt de poder garantir de primera mà unes condicions laborals dignes, la qualitat del servei i la proximitat a la ciutadania».

La resta de punts que demanaven eren «transparència i materialització d'acords de l'anterior legislatura», compromisos que, segons el partit, «haurien de ser inexcusables». Hi destaquen l'actuació necessària, per part de l'Ajuntament, per fer complir el contracte de la Residència Municipal Cal Jorba. A més, hi figurava l'execució de les mocions aprovades i que resten a l'aire com la de Moció per garantir el dret a l'habitatge a Santpedor i les mesures per obrir al públic i preservar el patrimoni arquitectònic de l'espai de Cal Jorba. Finalment, també s’hi destacava l’elaboració conjunta d’un Pla d’Acció Municipal, un full de ruta públic de la legislatura detallat per àmbits.

La intenció de la CUP sempre ha sigut de pactar per governar, però la proposta que van rebre de part d’ERC, fora de l’acceptació dels mínims que els hi havien presentat, se centrava en un exercici d’acords puntuals mitjançant comissions o espais de treball estructurats i liderats per ells. Els cupaires consideren que és una proposta jeràrquica i que els exclou d’una participació conjunta i horitzontal en la projecció d’un pla d’Acció Municipal i de les polítiques públiques.

Si bé la porta per negociar un pacte per conformar un govern amb la fórmula ERC i CUP s'ha tancat, els republicans han manifestat que volen continuar establint converses amb la CUP per treballar assumptes puntuals durant la legislatura, tant si governen amb un altre partit com en minoria.