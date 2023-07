En el marc de les tradicionals Festes dels carrers Viserta, Manresa, Germans de la Salle i Plaça del Bo-Bo, Monistrol de Montserrat estrenarà avui la restauració que s’ha fet, en els darrers mesos, als Gegants Vells, que l’any vinent celebraran 110 anys. El treball, que ha dut a terme el restaurador navarrès Aitor Calleja, ha permès rescatar els trets facials dels gegants originals, com ara els ulls de vidre i els pentinats antics. D’aquesta manera, recuperen la fesomia que tenien l’any 1914, quan es van construir al taller barceloní El Ingenio.

Els Gegants Vells del carrer Viserta de Monistrol, Ramir i Constança, lluiran avui la seva imatge renovada, que recupera els trets característics originals de quan es van construir fa més d’un segle. Les dues figures centenàries han passat les darreres setmanes pel taller del constructor d’imatgeria navarrès Aitor Calleja, a Marcaláin, que n’ha fet una acurada restauració que, segons explica Joan Pozo, de l’associació de veïns del carrer Viserta, «ens ha portat moltíssimes sorpreses».

L’objectiu de la restauració era «rescatar els trets facials originals dels gegants» i els treballs han posat al descobert que el gegant conservava els ulls de vidre de quan es va estrenar i que havien quedat ocults en una restauració posterior. Els dos gegants també han recuperat el seu pentinat antic i s’ha trobat que sota el cabell de la geganta, que era un afegit dels anys cinquanta, ocultava les orelles originals, de manera que ara «recupera el rictus facial que tenia originalment».

Aprofitant la restauració també s’han fet uns arranjaments a la roba de la geganta, que han dut a terme les veïnes Dolors Banqué i Dolors Martínez, i també lluirà noves arracades fetes per Pau Fernández. Amb la restauració enllestida, segons Pozo, ara els gegants «llueixen ulls de vidre i una policromia bastant rica». L’aspecte renovat de les dues figures es desvetllarà avui, a les 8 del vespre, a l’Església Parroquial, on es farà la presentació de la restauració i una passada fins a la plaça dels Gegants.

Els gegants del carrer Viserta de Monistrol vas ser construïts al taller El Ingenio de Barcelona per encàrrec dels veïns del barri que els van comprar per fer més lluïdes les seves festes del carrer. Fent una recol·lecta cada diumenge per totes les cases del veïnat amb aportacions de 25 cèntims per família van poder comprar al preu total de 250 pessetes les testes dels gegants. Els cossos per als gegants, que es van van estrenar el 16 de juny del 1914, van ser fets de vímet a Cal Cisteller i els primers vestits a Cal Sucre. L’any 1953, amb la incorporació d’una nova geganta, van esdevenir popularment els pares de la nova figura i van passar a anomenar-se «el Vell i la Vella» i la nova geganta com «la Jove». La darrera restauració dels gegants es va fer fa 9 anys, coincidint amb els seus 100 anys, i ara s’ha completat amb la recuperació de la fesomia original.

L’estrena de la nova imatge dels Gegants Vells serà avui el tret de sortida de les Festes del carrer Viserta, que s’allargaran fins diumenge amb activitats per a tots els públics i amb un gran protagonisme de la rica imatgeria festiva del municipi. La cercavila de diumenge a la tarda comptarà enguany amb els Gegants i el Nans de Manresa com a convidats d’honor.