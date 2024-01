Monistrol mostra poder de convocatòria amb la Festa dels Romeus

Monistrol ha encetat aquest dissabte la Festa dels Romeus, que s'allargarà fins diumenge, amb més participació d'actors que mai i una gran acollida per part del públic que no s'ha volgut perdre com els carrers del nucli històric es transformen en un autèntic escenari que recrea la vida quotidiana del municipi al segle XVI, l'època en què la pesta bubònica va fer estralls. En total han estat més de tres-cents veïns de Monistrol i d'altres pobles del voltant que s'han tornat a unir en aquesta cita per recrear a través d'escenes una de les etapes més singulars del passat de la població.

"Estem realment satisfets per l'àmplia participació per part dels veïns de Monistrol i de la resta de poblacions veïnes que s'han volgut sumar a la festa i formar part de les recreacions", ha destacat un dels directors artístics del certamen, Pepo Flores, que assegura que enguany és la vegada que han aconseguit reunir més actors i que gairebé s'han quedat sense vestuari i l'han hagut de llogar. "És la primera vegada que passa i això ens fa estar molt satisfets i ens dona empenta per continuar".

Durant la primera jornada, els carrers s'han omplert amb visitants d'arreu que han vist en directe les diferents teatralitzacions que se succeïen en diferents espais del nucli històric. Concretament, han pogut veure la tradicional escena de La visita de l'Abat, que enguany s'ha replantejat i s'ha traslladat a la plaça de la Font Gran per fer-la en un espai més ampli. El mateix indret acull una nova escena en clau d'humor, protagonitzada per la marquesa de Castellbell i les seves criades, que ha fet esclatar rialles entre el públic. A banda, també han presenciat recreacions antigues com la de Les meuques del bordell i escenificacions més tradicionals com l’arribada de la pesta i dels metges, el carro dels morts i el miracle de Sant Sebastià.

Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és que s'ha traslladat l’espectacle de cloenda del diumenge al dissabte. Per als organitzadors, el canvi permet que el públic que ve de fora es pugui quedar, tenint en compte que l’endemà és festa. El muntatge gira al voltant de l’Auca de Romeus, escrita per Joan Pozo, que resumeix tots els fets que s’han anat succeint al llarg del dia en una representació on apareixen els personatges més simbòlics de la festa, amb una posada en escena que inclou dansa, llum i so i que culmina amb un castell de focs.

A banda de les accions teatrals, la Festa dels Romeus es complementa amb el mercat medieval a la plaça de la Font Gran, que enguany s’ha replantejat per fer-lo més vistós i compta amb una vintena de parades amb productes gastronòmics, com formatge, embotit o de pastisseria, i productes d'artesania.