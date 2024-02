Sota el lema Tornem als orígens, del 8 al 14 de febrer se celebrarà una nova edició del Carnaval de Sallent. La festa, que segueix la línia habitual, incorporarà petits canvis en la rua de disfresses del dissabte a la tarda per guanyar agilitat i facilitar la participació de les comparses que porten carros amb música. Com a novetat, els concerts de divendres, que es feien a la plaça de la Pau es traslladen al pavelló.

El Carrilet, l’entitat organitzadora del Carnaval de Sallent, ha preparat un programa d’actes que presenta algunes novetats com el trasllat al pavelló dels concerts del divendres, que habitualment es feien a la plaça de la Pau, la qual cosa permetrà allargar la festa i «evitar problemes relacionats amb el soroll». Sí que s’hi mantenen els concerts de les nits del dijous, després de l’arribada, i del Dimecres de Cendra, que no acostumen a allargar-se tant. Com és habitual, divendres al vespre hi haurà la 69ena, la festa de les dones, que enguany s’allargarà per tal de donar-li més protagonisme.

Dissabte, serà el torn del plat fort de la festa amb la rua que reuneix centenars de persones i que presenta algun canvi organitzatiu. Per tal de facilitar l’encaix en la cercavila de les comparses que porten carros amb música, l’organització ha optat perquè en lloc de sortir de la plaça de la Pau com feien habitualment, «s’esperin al tercer tram del carrer del Cós que passi la rua i s’incorporin al final». D’aquesta manera, es volen evitar embussos i aglomeracions i guanyar seguretat, alhora que es vol facilitar la seva participació i agilitzar el recorregut.

La jornada central acabarà amb els concerts al pavelló de Flashy Ice Cream, Coco Versions i Mon Dj. Diumenge, hi haurà el tradicional arròs i una mostra de foc i el dilluns una de les «grans apostes» d’aquesta edició, l’actuació d’Albert Pla i el guitarrista Diego Cortés a la Fàbrica Vella. Com l’any passat, alguns dels actes tindran lloc en un envelat provisional que s’ha muntat a la pista coberta, al costat del pavelló.

Des del Carrilet asseguren que han fet «un esforç molt gran» per mantenir els preus dels actes que són de pagament «perquè entenem que és una festa popular i els preus també han de ser-ho perquè volem que la gent la pugui gaudir». D’altra banda, també s’han proposat «reduir la petjada ecològica» de la festa i, per aquest motiu, en els àpats organitzats s’utilitzaran plats, gots i coberts reutilitzables.

La festa consolida la jornada dedicada als infants

El Carnaval Infantil de Sallent, que tradicionalment se celebrava els divendres, es va traslladar l’any passat al dilluns, que és festiu a les escoles del poble, amb una jornada dedicada exclusivament als més menuts de la localitat. Enguany, l’aposta es consolida i els membres del mini carrilet, la versió infantil de l’entitat organitzadora del Carnaval, ja tenen a punt el programa d’actes.

D’aquesta manera, els infants tindran una festa a la seva mida que comptarà amb una cercavila, que començarà a les 12 del migdia al Parc Pere Sallés (Passeig 1 d’octubre) i que estarà encapçalada pel seu peculiar rei Carnestoltes: el Pollanstrunski, que els acompanyarà durant la rua pels carrers del poble. Tot seguit, es farà un dinar popular per al qual ja es poden comprar els tiquets a la Botiga Bosch. El programa del Carnaval Infantil també inclou jocs de tarda i l’enterro del carnestoltes.