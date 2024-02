L’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verda en el ple ordinari de febrer a un pressupost general per a l’exercici econòmic d’enguany de 10.100.000 euros, que representa un increment de 62.223 euros (el 0,62%) respecte del pressupostat el 2023. Hi van votar a favor ERC i SxS i va rebre els vots en contra del SEAM i la CUP.

Es tracta d’un pressupost que, segons l’equip de govern, s’ha elaborat tenint en compte tres pilars: les persones, l’ordenació de l’espai municipal i la contenció en la despesa. En aquest sentit, l’executiu local va argumentar que s’ha fet un pressupost perquè es puguin dur a terme diverses accions socials, com és la implantació de nou habitatge social, així com l’augment d’ajuts a persones i entitats. L’àrea d’Infància rep un augment de pressupost del 25% i la de Joventut d’un 15% respecte de l’any anterior. També augmenten les partides de Cultura, Fires i Festes i Esports. El pressupost reserva una partida per al desenvolupament urbanístic previst al POUM, els plans de millores als diferents espais verds i parcs municipals i diferents actuacions en els polígons industrials.

Pel que fa a les despeses ordinàries, les financeres i les de personal, sumen 9.534.000 euros, un increment de 484.000 euros respecte del 2023. Referent als ingressos ordinaris, les aportacions corrents, que inclouen impostos, taxes, preus públics i transferències sumen 9.606.505 euros, amb un increment de 556.050 euros.

El regidor d’Hisenda, Jordi Hernàndez Sanz, va valorar «l’esforç i comprensió» de la ciutadania en l’increment d’impostos directes com l’IBI i la taxa d’escombraries, «continguts, però inevitables».

En va destacar la «contenció de les despeses ordinàries, en un context que hem passat una pandèmia, d’emergència climàtica i on hem conviscut en conflictes bèl·lics de despeses i costos de subministrament que s’han disparat de preu». I també una previsió d’inversions «poc significativa, de 533.000 euros, amb la voluntat d’acabar durant el 2024 els projectes importants que s’han fet durant els últims anys». La proposta de pressupost passa ara a un període d’exposició pública.

L’emergència per sequera, protagonista al ple

L’aigua i l’emergència per sequera van ser també protagonistes de la sessió d’ahir en dos dictàmens aprovats per unanimitat. D’una banda, es va aprovar de manera inicial l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable a Santpedor.

Es tracta d’unes mesures que s’aplicaran en el marc del pla especial per a cadascun dels escenaris de sequera (alerta, excepcionalitat, preemergència i emergència) que marca l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquesta línia, el reglament recull multes des de 750 i fins a 3.000 euros, segons si es tracta de faltes lleus, greus o molt greus que incompleixin les restriccions marcades en cada escenari de sequera. Actualment, Santpedor es troba en fase 1 per emergència per sequera. L’ordenança també contempla més restriccions, talls percentuals d’aigua o reducció de la pressió de l’aigua, en el cas que s’avancessin fases en la situació d’emergència.

Un altre dels dictàmens aprovats amb relació a l’aigua va ser l’adhesió de l’Ajuntament al pacte social de l’aigua entre diversos ajuntaments i entitats públiques accionistes d’Aigües de Manresa. El pacte conté compromisos per millorar la gestió pública de l’aigua, amb indicadors i mesures de control de fuites que facilitin l’eficiència de solucions, així com campanyes dels ajuts socials i bonificacions existents. També inclou un Fons de Solidaritat de mesures urgents per a famílies vulnerables, i vol instar a les administracions que promoguin l’excés d’aigua per a l’agricultura i ramaderia de proximitat, per afavorir l’alimentació sostenible a les comarques.