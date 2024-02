Santpedor inaugurarà un conjunt escultòric en homenatge a Jordi Falip

Santpedor retrà homenatge dissabte a Jordi Falip Sabartés, activista social, cultural i mediambiental que va morir sobtadament l’octubre del 2020, als 54 anys, mentre circulava en bicicleta pel terme de Castellnou. El reconeixement, que tindrà lloc en el marc de celebració, aquest cap de setmana, de la Festa dels Tres Tombs, consistirà en l’estrena d’un espai escultòric molt significatiu, que s’ubicarà a la rotonda que hi ha a la sortida est de la carretera de Callús (BV-4511), davant de l’hotel i restaurant Cal Ramon.

El conjunt tindrà tres elements. D’una banda, l’escultura de dues mules que el mateix Falip havia creat amb ferro i que la família conservava. De l’altra, un faristol on hi ha gravats dos poemes que ell va escriure, i finalment una placa que deixarà constància del record i de l’homenatjat. L’acte d’inauguració de l’espai tindrà lloc dissabte i començarà a les 5 de la tarda.

Jordi Falip era una persona molt coneguda i apreciada al poble pels seus vincles estrets i de sempre amb el teixit cultural i associatiu del municipi. Era membre de la coral Escriny, de la qual havia estat president els anys 90, i actor de La Tramoia, i entre altres coses era col·laborador de la Festa dels Tres Tombs.

Tanmateix, Jordi Falip va destacar especialment pel seu vessant ecologista, del qual va fer la seva professió, tenint en compte que regentava l'empresa Senders del Pirineu, vinculada a la preservació del medi ambient. Autodeclarat un amant de la natura, des de mitjan anys 80 Falip estava vinculat a l'ADF Defensors del Bosc, entitat de la qual era tresorer, i el responsable del Grup de Voluntaris de Santpedor; i també havia estat membre cofundador de la plataforma Montsalat, entitat que va néixer i que segueix activa com a denunciant dels abocaments als runams salins del Bages de l'extracció potàssica de les mines. Així, va ser, per exemple, un dels promotors, l’any 2005, de la portada i instal·lació a la plaça del Sindicat del roure del Llussà, un arbre de grans dimensions que estava situat a tocar del Riu d’Or i que va morir per efecte de la salinització, i que es va convertir en un símbol de denúncia.

A Santpedor, va ser una peça clau en l'impuls que es va donar des del municipi durant els anys noranta de cara a la recuperació de l’Aiguamoll de la Bòbila, a través del grup Gestió i Estudi del Medi.

Un any després de la seva mort, el ple municipal de l’Ajuntament de Santpedor va aprovar per unanimitat posar el nom de Jordi Falip a la caseta de guaita de l’aiguamoll de la Bòbila, com a reconeixement a la tasca que aquest naturalista i activista santpedorenc per la seva tasca en favor de la recuperació, conservació i protecció d’aquest espai natural del municipi. Primer, aturant la seva pèrdua donant a conèixer la importància de l’espai. Després, participant activament en la seva recuperació. I, finalment, participant activament en el manteniment, construcció d’infraestructures d’acollida i gaudi dels visitants i la recuperació de noves àrees al voltant de la làmina d’aigua.