Fonollosa comença les obres de remodelació i ampliació de l’escola

Finalment, Fonollosa ha començat les obres que han de fer possible que el municipi disposi d’una escola pràcticament nova. Els treballs de la primera fase de remodelació i ampliació del centre educatiu, que s’han adjudicat a l’empresa Romà Infraestructures, és previst s’allarguin durant un parell d’anys. Les obres, que en la primera licitació van quedar desertes a causa de l’augment de preus, s’han adjudicat finalment per un pressupost de 2,9 milions d’euros. El projecte contempla la construcció de tres nous edificis a fora del recinte escolar, que també ampliarà, i una nova entrada per la zona nord.

El municipi de Fonollosa ja és més a prop de tenir un centre educatiu actualitzat i adaptat a les seves necessitats. El projecte, de l’estudi d’arquitectura de Marc Rifà, preveu una actuació de renovació integral jugant amb els espais actuals i afegint-hi superfície nova. En aquest sentit, bon part de les futures instal·lacions s’alçaran en un espai annex al recinte actual, mentre que una part de les ja existents es remodelaran. Un cop executat, el municipi tindrà una escola que ocuparà el 40% més de superfície del que disposa ara, i totalment actualitzada. L’Ajuntament assegura que es tracta d’una obra «molt necessària a causa de l’estat actual d’alguns dels edificis de l’escola i les necessitats de nous espais per poder absorbir les necessitats de tots els infants». L’escola de Fonollosa té més de 200 alumnes, en unes instal·lacions de més de 50 anys i amb alguns edificis molt deteriorats.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, recorda que després que l’obra quedés deserta en la primera licitació «s’ha hagut de fer un esforç molt important, tant per part de la Generalitat com de l’Ajuntament, aportant més diners». Per tirar endavant el projecte, s'ha optat per una fórmula amb la implicació directa del consistori posant-hi diners i assumint la definició i redacció del projecte i la contractació de l’obra, tot i que gran part del finançament provindrà de la Generalitat. Aquesta fórmula, segons Hernàndez, els permet «poder fer una obra més ajustada a la realitat, a l’entorn i al projecte singular de l’escola de Fonollosa». Finalment, l’import de les obres d’aquesta primera fase, després de les degudes modificacions de preus, és de 2.925.116 euros, dels quals la Generalitat n’assumirà 2.632.604 i el consistori es farà càrrec de la part restant, que ascendeix a 292.511 euros.

En aquesta primera fase, que s’acaba d’iniciar, es construiran tres nous mòduls d’aules on s’acabarà concentrant tota l’educació la primària, seguint la tipologia del centre d’edificis disseminats. Es farà en tota una zona nova annexa sense afectar l’actual, que, per tant, amplia el recinte escolar, que ara mateix és de 5.380 m2, i se n’hi afegiran 2.250 més. En aquest nou espai també s’hi construirà la sala d’actes. Un cop estigui enllestida aquesta part, dins d’aquesta mateixa primera fase, es preveu enderrocar tot un seguit d’edificis vells com l’actual sala polivalent, el que ara és sala de mestres i aula de música, l’antiga llar d’infants que ara s’utilitza de menjador.

Els treballs també inclouen una obra d’urbanització exterior amb l’objectiu de crear un nou accés a l’escola, que ara es fa per un lateral del recinte i es traslladarà a la banda del poliesportiu, en una zona molt més àmplia. Una altra intervenció serà habilitar un espai d’àgora, exterior, aprofitant uns desnivells dels patis, per fer-hi activitats a l’aire lliure. També es deixarà adequada la zona de transició entre l’escola i la pista poliesportiva, que ara mateix és una paret formigonada i es transformarà en una zona amb talussos i enjardinada. La durada prevista de l’obra és de 24 mesos i, per tant, els treballs hauran de conviure amb el funcionament de l’escola.

Per les fases posteriors quedarà, la rehabilitació d’edificis existents, tota la zona d’infantil, el menjador i cuina. I en una tercera fase, que podria ser conjunta, es farà d’obra nova tot el que serà l’edifici administratiu, que mentrestant s’ubicaria en un mòdul prefabricat que actualment funciona com a aula.