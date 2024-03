Cardona reprèn la trobada de balls de cascavells amb gairebé 400 participants

Cardona ha acollit la cinquena trobada de balls de cascavells de Catalunya, més de vint anys després de la seva darrera edició que va tenir lloc el 2003. L'acte ha estat organitzat pel grup de Caramelles de Pagès de Cardona i ha aconseguit reunir tretze colles, majoritàriament de la regió central. Gairebé 400 persones han realitzat mostres d'aquestes tradicionals danses a la plaça de la Fira, després de la cercavila que s'ha fet pels carrers de la vila. Judit Fàbrega, membre de l'agrupació cardonina, ha destacat el bon ambient durant la jornada i la gran predisposició per part de totes les colles que hi han col·laborat.

El multitudinari acte ha aconseguit reunir a més de 500 persones, incloent-hi participants i espectadors, que van animar els carrers del municipi portant l'ambient de Setmana Santa dues setmanes per avançat. Durant la jornada, els participants també han gaudit d'un esmorzar i un dinar conjunt al pavelló municipal. Segons Fàbrega, la trobada de ha demostrat que aquesta tradició «segueix viva i les agrupacions populars treballen per conservar aquesta herència cultural després de vint anys».

La dansa de cascavells és pròpia de la Catalunya central, motiu pel qual la sonoritat de les cançons que acompanyaven les diferents colles era similar, tot i que cada ball comptés amb els seus trets distintius. De fet, a partir d'aquest acte, algunes agrupacions caramellaires han recuperat danses que ja havien deixat de representar i, fins i tot, hi ha colles que han manifestat les ganes de seguir impulsant aquestes trobades i organitzar la de l'any que ve.

Recuperar la tradició

Com ha apuntat Fàbrega, la idea de reprendre aquesta tradició va néixer a partir del fet que aquest any l'agrupació caramellaire celebra el seu 50è aniversari. La iniciativa va sorgir el 2000 i es va celebrar durant quatre anys consecutius, els dos primers a Súria, després a Cardona i per últim a Ardèvol de Pinós. «La majoria de municipis que hi van participar eren pobles petits i aquest acte va acabar quedant parat», com ha explicat la cardonina.

Les colles que hi han participat han estat Cascavells de l’Ametlla de Merola, Caramelles de Pagès de Cardona, Caramelles de Castelladral, Cascavells d’En Galí, Caramellaires de Fals, Els bastoners Trempats de Fonollosa, Ball de cascavells de Gironella, Caramelles de Palà de Torroella, Caramelles de Salo, Cascavells de Ribes, Caramelles de Serrateix, Tro Gros de Súria i Colla Cascavells de La Torreta.