La torre modernista Abadal d’Avinyó proposa un sopar inspirat en el Cluedo

Intriga, misteri, descoberta. I un sopar de màscares. És la proposta que llança per a aquest dissabte 23 de març la torre modernista Abadal d’Avinyó. La singular finca que els seus propietaris dediquen a esdeveniments, i en aquesta ocasió a un àpat inspirat en el Cluedo, el popular joc de sobretaula i d’investigació.

Cluedo Dinner és el nom amb què es presenta aquesta proposta, que té un preu de 80 euros. Inclou el sopar maridat amb vins i cava i l’espectacle interactiu que es planteja com a atractiu afegit i singular. Serà, per tant, una experiència gastronòmica i lúdica que els organitzadors asseguren que farà sentir els participants «part d’un joc enigmàtic com és el Cluedo. Què passarà aquella nit a la Torre Modernista Abadal? Serà una vetllada plena de misteris, un espectacle que endinsarà en la sospita d’un misteri que s’haurà de resoldre durant el sopar». Perquè aquesta experiència sigui «el més immersiva possible», es requereix que les persones que s’inscriguin (cal reserva prèvia) portin una màscara o antifaç.

L’arribada es farà a 2/4 de 9 i el sopar i activitat tindrà lloc de 9 a 2/4 de 12 de la nit, aproximadament. L’experiència-joc del Cluedo és a càrrec de Kalaxy stage and films.

Joia modernista

La Torre Abadal d’Avinyó és una joia modernista de propietat privada i declarada Bé Cultural d’Interès Local que es va mostrar per primera vegada al públic l'octubre del 2022, posant en marxa així una nova etapa en aquest edifici, on s'hi organitzen esdeveniments.

La torre va ser un encàrrec que l’advocat, polític i propietari rural Antoni Abadal i Portella, besavi de l’actual propietària (Mònica Abadal i Argemí), va fer l’any 1907 a l’arquitecte Alexandre Soler i March per fer-hi la segona residència familiar.

La singularitat de la torre resideix en el fet que conserva la majoria de decoracions i elements característics de les anomenades arts menors del corrent modernista, un fet que la converteix en un dels elements patrimonials més icònics del municipi. Una casa definida pels sostres alts i les estances àmplies, on ressalten les rajoles hidràuliques i els motius decoratius, com ara les flors, les orenetes o les libèl·lules que vesteixen els relleus, les parets o les columnes.

Una de les diverses caràtules del popular joc de sobretaula que inspira el sopar / ARXIU