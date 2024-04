El CAP de Santpedor potencia la vida social dels veïns com a remei

La Guia, ara, s’hauria d’implementar. L’Institut Català de la Salut ho impulsa (presta el servei del 80% dels CAP del país) i el departament de Salut hi dona el vist-i-plau. El document estarà a l’abast de tothom. A Santpedor, els professionals del CAP ja han treballat amb la guia, ja han experimentat amb incorporar les DSS a les històries clíniques, però han aplicat, també, la segona part, la dels remeis socials.

A mitja caminada, una aturada a la vora de la Séquia | ENRIC BADIA / Enric Badia. Santpedor

Des del CAP, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor i d’entitats, s’ha impulsat la part terapèutica local, treballant a partir del recursos propis de la comunitat i animant els diferents grups que s’han creat a coordinar-se des de l’autogestió, sota la tutela dels professionals del CAP.

S’ha creat un grup de labors i un altre de caminades o de xerrades i activitats diverses relacionades amb el benestar personal i la salut, per exemple. De grups similars n’hi ha a diferents llocs, però aquest està impulsat i coordinat pels professionals del CAP. Rodoreda, que n’és l’alma mater, ha fet que en totes les activitats s’empoderi la ciutadania. «El professional coordina i vetlla perquè tot vagi bé, però s’organitzen entre els participants», especifica la infermera.

El grup de caminades és dels més nombrosos. Hi ha inscrites més de 140 persones, que participen en caminades més locals i altres en les que ja es van a visitar llocs i patrimoni de la comarca. És un dels grups més actius, i un cop al mes l’excursió matinal (s’hi posen a les 8 del matí), acaba amb la visita a una entitat del poble. En la caminada en la que va participar aquest diari, el club de petanca, que té la seu als baixos de l’antic col·legi La Salle.

El grup de labors està format majoritàriament per dones, però és obert a tothom. Es reuneixen cada dimecres. Treballen ganxet, mitja i punt de creu, sense professores, es unes ajuden a les altres. Hi ha unes 60 persones. Dolors Martínez Torrabadella, que cordina el grup de labors «Labors flors d’or», explica que a part de fer les labors, l’activitat està «mot bé, perquè ens relacionem les unes amb les altres. Hi ha gent que està sola i aquí hi troba un grup per parlar i compartir». «És una manera que la gent gran surti de casa», afegeix. En aquesta activitat, l’Ajuntament també hi participa cedint el local. Martínez assegura que el grup va creixent dia a dia.

L’excursió del dilluns, en aquesta ocasió va ser una passejada tranquil·la per Sant Francesc, Ampans, el Coll de l’Om, ca l’Hortalà i la font de la Riera, ja de tornada. Josep Carrió Sala, de 66 anys, un caminador i bon coneixedor de l’entorn és dels que guia el grup. Té clar quina és la finalitat. «Fas dos exercici, el físic i el mental. El físic ja sabem que va molt bé per a la salut, però el mental és molt important, et socialitzes, coneixes altra gent». I recorda que el gener del 23, a la primera caminada, eren una cinquantena, i ara són entre 140 i 150 persones». «Ara tornes a recuperar amistats d’escola, o gent que ha arribat a Santpedor i que també ens anem coneixent, és molt enriquidor», assegura Carrió.

Berta Rodoreda especifica a l’hora de valorar els beneficis que «hi havia moltes d’aquestes persones que no sortien, que no tenien vida social. N’hi havia que venien cada setmana al CAP per un problema o un altre, i ara n’hi ha moltes que ja no venen i les has de trucar: «Que no vens, que hauríem de fer el control?».