L’Ajuntament de Sant Vicenç posarà en marxa un pla de sanejament per redreçar la situació econòmica

El resultat negatiu de la liquidació del Pressupost 2023 obligarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a dur a terme un Pla de Sanejament durant el període 2024-26, que tutelarà la Diputació de Barcelona i que serà d’obligat compliment. Així ho ha explicat en una compareixença l’equip de govern de Junts, que acusa l’anterior executiu de fer una previsió dels ingressos i despeses «poc realista», que ha provocat un trencament financer que ara els obliga a prendre mesures per redreçar la situació econòmica de la corporació «generada en el mandat anterior».

L’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, ha explicat que «l’estalvi net de l’any 2023 ha estat negatiu perquè les despeses han superat els ingressos a causa d’una previsió poc realista de l’anterior equip de govern». En aquest sentit, apunta que «l’endeutament innecessari de 3,3 milions d’euros per inversions no executades és la principal causa del trencament financer». Les altres causes que els han portat a aquesta situació són, segons Mauriz, «traslladar despeses del 2022 al 2023 i no fer front a la inflació dels últims tres anys que puja fins al 14%».

Més concretament, Mauriz ha desgranat que «s’ha observat una pràctica de programar inversions i endeutar-se per dur-les a terme, però després hi ha hagut una baixa execució que no supera el 30% i això ha generat despeses financeres sense la corresponent rendibilitat d'inversions, accentuant la despesa corrent sense la contrapartida dels projectes previstos». Una segona causa principal, segons l’alcalde, és «el trasllat de despesa de l'exercici 2022 al 2023, en concret de 919.000 euros, generant una despesa inesperada en el pressupost de 2023».

Finalment, ha fet referència al fet que «s'ha omès fer front a l'augment de la inflació acumulada entre els anys 2021 i 2023, generant una descompensació entre ingressos i despeses». L'alcalde també ha destacat la negligència en la gestió de determinats projectes, com el vial d'accés als polígons industrials, deixant caducar convenis importants que augmentant un 55% el seu cost repercutiran en el pressupost municipal de Sant Vicenç de Castellet.

Caldrà reprogramar inversions previstes

L’alcalde ha explicat que l'Ajuntament haurà de reprogramar inversions previstes per al 2024, reduir la despesa general i augmentar els ingressos per equilibrar les finances municipals. «És una situació que ens obliga a actuar amb diligència i responsabilitat. Hem de fer pública aquesta realitat heretada i assumir les conseqüències causades per l’anterior equip de govern, especialment la implementació del Pla de Sanejament que, sens dubte, tindrà un impacte significatiu en la gestió municipal i que obligarà a prendre decisions impopulars i no previstes», ha declarat l'alcalde.

Mauriz assegura que «malgrat els desafiaments, estic convençut que, amb responsabilitat i transparència, aconseguirem superar aquesta situació. Treballarem per equilibrar al més aviat possible les finances de l’Ajuntament i, així, poder reprogramar les inversions previstes de manera prudent i acabarem executant durant aquest mandat tot el que s'havia previst perquè és el que Sant Vicenç de Castellet es mereix». L’elaboració del Pla de Sanejament anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona.