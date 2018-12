El Bàsquet Manresa celebra el sopar de Nadal més feliç dels darrers anys

Un centenar de persones van participar al sopar de Nadal del Bàsquet Manresa a l'hotel Els Noguers. Hi van ser la plantilla de jugadors i tècnics, els directius, els patrocinadors del club, i també els representants de l'afició i dels mitjans de comunicació. Per part de l'Ajuntament hi van ser el batlle, Valentí Junyent, i Jordi Serracanta, com a regidor d'Esports.

L'ambient alegre va presidir la trobada, reflex de la trajectòria de l'equip a la lliga ACB i la il·lusió per la Copa del Rei. I des de la taula on hi havia aficionats de les penyes es van sentir crits d'ànim dirigits a Renfroe, el base que s'especula que podria sortir cap a un altre club al gener, amb explícits «Alex, queda't!». El capità Álvaro Muñoz va obrir els parlaments agraint el suport, i l'entrenador Peñarroya va constatar que «hi ha moltes ganes per jugar una competició que fa molt temps que no disputem». Segons Junyent, el Manresa ha recuperat l'esperit del que van ser «els seus millors anys». Per part del patrocinador Baxi, Jordi Mestres es va mostrar «ara molt orgullós de formar part de la gran família del ' Resa'. I el president Josep Sáez va recordar que «fa un any no sabíem que faríem tot aquest camí, n'estem contents i volem continuar avançant».