Peñarroya: «Amb les nostres vuit victòries tenim possibilitats reals de ser a la Copa»

Amb serenor però molt conscient del pes del triomf aconseguit en la pista gallega, el tècnic Joan Peñarroya va lloar la tasca dels seus jugadors i, per primera vegada, ja va parlar obertament de les possibilitats del Manresa per entrar a la Copa del Rei. Sobre aquest tema va raonar que «ara és evident que amb 8 victòries, quan manquen 4 partits per finalitzar la primera volta, estem en la lluita. El calendari és el que és, però sí que tenim possibilitats reals de poder disputar el torneig».

Peñarroya valorava que «estic molt satisfet per la mentalitat de l'equip, per com hem guanyat. La nostra setmana havia estat molt complicada, amb lesions, i amb un munt de males notícies diàries. Però havíem preparat el partit, ja vaig dir que teníem elements a la nostra disposició per competir aquest partit. Al principi ens hem trobat amb un Vasileiadis que ha estat espectacular i nosaltres hem estat incapaços de frenar-lo. Però teníem molt clar que calia evitar que ens descentrés, que el partit era molt llarg. I és veritat que, en el moment que pitjor ho teníem, ha aparegut la gran ratxa en atac de Ryan Toolson, que fa un gran festival, però també és la nostra defensa la que ens permet que es produeixi aquesta anotació. Tot ha començat amb dos triples en contraatac gràcies al treball que hem fet al darrere, Ryan ha estat el finalitzador».

Amb referència al final del matx, quan calia lligar la victòria, Joan Peñarroya es mostrava content ja que «l'hem controlat bé, aquesta vegada. Dels jugadors només en puc dir coses positives, també de Yankuba Sima, que avui debutava a l'ACB i ho ha fet jugant fins a 20 minuts en una pista complicada com és la de l'Obradoiro i que ha fet un entrenament i mig amb la resta de companys».

Davant de les baixes per lesió de Sakho, de Gintvainis, de Justin Doellman, Peñarroya destaca la capacitat de resposta: «Nosaltres ens hem unit més, hem sabut fer passos endavat per continuar, per poder guanyar a Santiago. En el meu cas, tot just aquesta ha estat la segona ocasió que puc dir que ho he aconseguit».

Entre les claus per aconseguir victòries com la d'ahir, el tècnic valora que «hi ha un treball, una feinada al darrere important, i els resultats positius és clar que et van donant confiança. Disposar de 8 victòries quan ens trobem en la tretzena jornada és un gran balanç, a més de la manera com han arribat. Per a nosaltres sí que és molt satisfactori poder donar alegries a la nostra afició, que la ciutat i la comarca vibrin, que en parlin i sigui el primer tema de la conversa els dilluns quan la gent va a treballar o fa el cafè».

Sobre el base Alex Renfroe, que podria jugar dissabte el seu darrer partit al Baxi Manresa a Tenerife, Peñarroya va manifestar que «no en tenim cap queixa. A mi el que em preocuparia és que el seu dia a dia i el seu joc es veiessin més o menys afectats pels rumors o per les possibilitats que hi hagi. Ja fa tres setmanes que se'n parla, que té clàusules, ofertes... Però ja hem vist el partit que ha fet, em trec el barret davant del que ha fet, per com ha jugat. El que és segur és que el raïm del canvi d'any se'l menjarà a Manresa».