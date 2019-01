Sàez: «Ha pesat l'interès general ACB en els amfitrions»

? El president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, era en la reunió que va decidir que a la Copa del Rei 2019 que organitza la Comunitat de Madrid fossin dos dels seus equips els que tinguessin plaça d'amfitrió, al marge de quedar o no entre els vuit primers. Setze clubs, entre els quals el Manresa, hi van votar a favor, dos en contra (Barça i Baskonia). «Esportivament no és gaire lògic però va pesar l'interès general de l'ACB i la bona oferta que feia la Comunitat, i era una decisió molt presa i amb un ampli consens».