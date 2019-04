La pallissa de cada any al Palau

Res a fer. Com a Madrid, ahir el Baxi tampoc no va tenir cap opció de sorprendre el Barça Lassa, que és el líder de l'ACB. De 36 punts, van perdre els de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana. En les últimes sis visites del club manresà hi ha una mitjana de 33 punts en les sis derrotes. No són els partits en què el Manresa, ja estigui més amunt (com aquesta temporada) o més avall, s'hi juga el pa. Ahir, un Singleton que ha estat criticat per la manca d'eficàcia ofensiva, va esborrar un Baxi impotent davant la defensa agressiva del Barça.

Pels pèls, i per la derrota anit de l'Iberostar amb el Madrid, el Baxi es manté en zona de play-off, ara en la vuitena posició i esperant unes jornades decisives.

Passat aquest tràngol de les tres derrotes seguides (la del Burgos la més dolorosa, esperables les que s'han encaixat amb el Madrid i el Barça), el Baxi ha d'encarar uns partits que seran definitius per tal d'esbrinar si finalment entrarà o no als play-off. Els dos primers, a casa amb l'Iberostar Tenerife i el cuer Delteco, són vitals per a les aspiracions de l'equip. Si el Baxi retroba la seva millor versió i és un bloc, pot aixecar el vol.



Deu minuts i tot decidit



Amb força cares conegudes tant a la pista (Ricard Casas és l'ajudant de Pesic, i Oriola manté amics al Bages) com a la llotja (amb Chici Creus i Pere Capdevila a prop dels directius manreans), el partit es va posar en marxa. A la grada, una bona colla de seguidors del Baxi que van omplir del tot dos autocars. El vermell era ben present al Palau Blaugrana i també els seus crits d'ànim en un inici de joc que per als de Joan Peñarroya va ser amb Sakho al cinc d'entrada, que es va estrenar amb un tap a Tomic i cistella. Els del Congost anaven per davant després d'un triple des de la cantonada de Pere Tomàs, que aviat el va respondre Ribas per als locals. La defensa individual del Baxi era activa i amb ajudes en tot moment, encara que això tenia la seva despesa: tres faltes en una mateixa jugada.

El Barça va aconseguir un parcial de 5-0, amb triple anotat per Chris Singleton que va trencar una cistella de Toolson (10-7). Però els sostres barcelonistes feien mal i Víctor Claver posava el 14-7 quan Lalanne suplia Sakho. Fisher era molt ben marcat per Pangos, que no el deixava generar, i un segon triple de Singleton (17-7) ja feia demanar temps mort a Joan Peñarroya, a falta de cinc minuts per al final del quart. Toolson es mantenia com a principal arma ofensiva del Manresa per sumar punts, ni que fos amb comptagotes (19-9).

Lundberg i Murphy van ser dos homes més que es van incorporar al matx, mentre que Singleton ja duia quatre triples (25-11), castigava sense pietat l'anella manresana. Álvaro Muñoz era a pista i Fisher anotava, de tir lliure, el seu primer punt. Kuric també les anotava de tres i, en deu minuts, tot ja estava dat i beneït (32-12).



Al descans, 29 punts a sota



El Manresa va començar el segon quart amb Iffe Lundberg fent de base i amb Murphy retallant amb un triple (32-17). El que no tenia opcions dins la zona era Lalanne, qui, per fi, aconseguia anotar una cistella (38-19).

Els locals continuaven, sense esforç aparent, el seu festival i ja s'enfilaven més enllà dels 20 punts de marge (43-19), a falta de sis minuts per arribar al descans. El Manresa ja havia fet jugar tothom, amb Jou i Gintavainis damunt del parquet, i també va tornar Sakho. Oriola va posar el 48-20 amb 5 punts seguits abans d'un altre minut necessari de Peñarroya per posar una mica de pausa a la pallissa, que no es va aturar: un rodó 50-20 i el Baix que no anotava.

Jordan Sakho, amb un tir lliure, i un triple de Jou van donar una mica d'aire (52-24) per arribar a la mitja part. L'ala de Llagostera va posar una dosi d'empenta per tal de trencar la depressió general, tot i que l'encert no es trobava. Sima també va tenir la seva estona a la pista. Zubcic i Jou van sumar fins al 59-30 del descans. En valoració, els guarismes encara eren més desiquilibrats: 84 a 19.



Vint minuts de propina



Els seguidors del Baxi van animar els jugadors abans de la represa; els feia falta amb un marcador tant advers. Sakho tornava a estar en el cinc manresà i es carregava amb la seva tercera falta personal. Els de Peñarroya es mantenien en una defensa en zona 3-2 i amb els triples de Tomàs i Zubcic (60-36) respiraven. En tot cas, el Barça no afluixava i pressionava quan els del Congost treien la pilota.

Lalanne sumava amb un rebot ofensiu però el partit s'encallava (66-38), fet que tampoc era una mala notícia. Una antiesportiva d'Iffe Lundberg va desvetllar el Barça en el darrer tram del tercer període i es va tornar a posar per sobre dels 30 punts (72-38) amb el cinquè triple de Singleton. El Baxi lluitava per no deixar-se anar i evitar que la desfeta es disparés més. Amb una esmatxada de ràbia de Cady Lalanne (77-49) es va tancar un tercer quart de tràmit.

La diferència de plantilles dels dos equips és abismal, i el tap que va rebre Jou de Blazic en va ser una mostra més. Però el Barça va anar aixecant el peu i els últims minuts de partit s'anaven escolant sense que el marge augmentés.

Amb tirs lliures, Pere Tomàs va posar el 91-66 quan faltaven tres minuts per acabar. Uns 25 punts en contra que al final van ser més de 30, amb el públic barcelonista celebant les cistelles del jove Aleix Font. El -36 del definitiu 107-71 va ser la màxima renda del Barça. Ara el Baxi torna a la seva lliga.