El Baxi viatja a Madrid amb la voluntat de posar les coses difícils

Dimecres especial al Nou Congost, amb més mitjans de comunicació de l'habitual i amb portes obertes per parlar amb els jugadors i tècnics. El play-off, que arriba al Bages 21 anys després de l'última vegada, té en el Baxi un passatger inesperat per a molts, però no per al tècnic, Joan Peñarroya. L'entrenador explicava que "és un gran premi per a nosaltres, no inesperat, perquè si de les 30 de les 34 sigui inesperat, però a principi de temporada ningú hi creia. Si hi afegim tot el que hem superat quant a baixes per diferents a causa li dona més valor".

Els manresans jugaran avui sense Ryan Toolson i Erik Murphy, com en els darrers partits, i amb la baixa forma de Corey Fisher, que no va actuar a Saragossa malgrat ser a la convocatòria. Davant tindrà un Madrid que no té cap absència i que necessita la victòria per aspirar a la lliga, l'únic dels grans títols que pot guanyar enguany després d'haver perdut la final de Copa i les semifinals de l'Eurolliga.

L'entrenador blanc, Pablo Laso, ha declarat aquest dimecres que "és clau guanyar el primer partit de play-off a casa perquè si no et veus obligat a guanyar al seu camp. I la del Manresa és una pista complicada. Vam guanyar allà, a la lliga, en un partit molt dur. No sóc de pensar més endavant. L'únic en què penso és en treure endavant el partit de demà. Els últims anys ens ha costat entrar al play-off, tot i que després l'haguem guanyat".