L'Andorra exigirà al límit un Baxi en ratxa

Tot a punt per a una gran festa del bàsquet. El Baxi i l'Andorra, dos equips en un moment dolç de joc, es troben aquesta nit al Nou Congost a la recerca d'un triomf que els confirmi en els respectius objectius. Per al Manresa és clar que és el de ratificar la seva gran recuperació i una sèrie oberta de 4 victòries seguides. Pel que fa al MoraBanc Andorra, fer el darrer pas per a la Copa. Si el conjunt d'Ibon Navarro s'imposa, tindrà la classificació a la butxaca; si perd per un marge de pocs punts tindrà moltes possibilitats, malgrat que li caldrà esperar unes hores.

En la convocatòria del Baxi el més probable és que avui no hi sigui Ryan Toolson. L'escorta, que és el màxim anotador a la lliga del conjunt de Pedro Martínez amb 15,8 punts de mitjana, va acabar el partit amb l'Estrasburg (92-68) amb gel al peu esquerre, ja que es va ressentir d'una antiga lesió. Ha anat coix aquests dies i ahir no es va entrenar, i el més probable és que ell sigui el descartat i entri al seu lloc un Deividas Dulkys que no va participar en la victòria del Baxi a la pista del Baskonia. Ahir Martínez va manifestar que Ryan Toolson «està normal», i a les dues del migdia (hora límit de les altes i baixes per als partits d'avui) s'ha de veure si es fa aquest canvi. També caldrà saber si la lesió de Ryan Toolson és per pocs dies o per setmanes, ja que el Manresa no ha emès cap comunicat. Seria la 19a incidència mèdica de l'equip aquesta temporada.

El que avui ja no hi serà és Sima. El pivot gironí de 23 anys marxa cedit a l'Ourense, tot i que encara no ho han fet oficial cap dels clubs implicats. Pedro Martínez ha dit que «hem considerat que per a ell és el millor, aquí no tenia minuts per progressar». Amb 6 pivots, el Baxi tenia un excedent d'interiors després de les recuperacions dels lesionats Sakho i Eulis Báez, i que quedés confirmada la continuïtat de Luka Mitrovic.

Avui també és probable que Dani Pérez consti dins l'acta, tot i estar lesionat, per arribar fins a les 4 fitxes de nacionals que exigeix l'ACB. L'altra opció és que Pedro Martínez entri a la convocatòria el base David Òrrit. L'entrenador ha comentat sobre l'Andorra que «és un rival molt complicat, disposa de molta força amb els jugadors exteriors, i a dins són atlètics i amb talent. No només pot entrar a la Copa, en pot ser cap de sèrie». Pel que fa al Baxi, afirma que «l'equip competeix, no llança la tovallola en situacions que poden semblar molt desesperades. I, a més, veig que toquem de peus a terra».



'Alerta roja', al Congost

De cara al partit d'avui tant des del club com per part de les penyes es fa una crida als aficionats per assistir al partit vestits de color vermell que identifica l'equip. Des de la grada es vol impulsar que avui hi hagi una marea vermella.