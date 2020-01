Viatges compromesos per als dos màxims adversaris

Els dos líders del grup A de la Lliga de Campions en acabar la darrera jornada, el Türk Telekom i el Dinamo Sàsser, han de viatjar avui a pistes complicades i intentar vèncer per mantenir les seves privilegiades posicions, que els permetrien tenir el factor pista a favor en els vuitens de final de la competició.

Així, a les vuit de la tarda, el primer classificat, el Türk Telekom, visita la pista d'un Filou Oostende que ha anat cap amunt en els darrers compromisos i que disputa dos duels de nivell en dues setmanes, avui davant dels otomans i dimarts que ve, també al seu pavelló, contra el Baxi Manresa. L'equip d'Ankara, que la setmana passada va patir per vèncer els catalans amb set jugadors, faria un pas de gegant per acabar en primer lloc en cas de victòria, ja que després juga a casa contra el Torun en un partit assequible i després visita un Estrasburg que ja pot estar eliminat de la Lliga de Campions. De tota manera, cal tenir en compte que el cinquè i el sisè del grup també hi poden tenir coses en joc, ja que tenen el dret de disputar la Europe Cup, la segona competició en importància de la FIBA.

Mitja hora més tard començarà el partit que el Dinamo de Sàsser ha de disputar a Estrasburg. Els francesos estan tenint molts problemes en els últims enfrontaments, però poden donar un ensurt a un conjunt sard que té perdut l'average contra el Türk Telekom i que encara ha de visitar Manresa, el darrer dia. Ahir ja es va disputar un partit d'aquest grup, el Torun-Lietkabelis (xx-xx).



Triomf contundent del Saragossa

El Casademont Saragossa va obtenir ahir una contundent victòria a domicili contra un dels rivals més perillosos dels seu grup, el Dijon francès (73-105) en una clara exhibició del conjunt aragonès que li serveix per a ser líder provisional. El gran protagonista del Saragossa va ser Robin Benzing, amb 32 punts anotats. D'altra banda, avui juga l'Iberostar Tenerife (18 hores) a la pista del Gaziantep turc i el San Pablo Burgos de Peñarroya disputa el seu partit de la jornada a casa contra l'AEK d'Atenes (20.30 hores).

Pel que fa l'Eurocup, el Morabanc Andorra d'Ibon Navarro va perdre a casa davant l'Unicaja de Màlaga després què el conjunt andalús remuntés amb un magnífic últim quart. L'Andorra encara no ha guanyat en la segona fase.