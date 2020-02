«Hem lluitat com lleons, hem tingut molts inconvenients a la Champions»

Pedro Martínez descartava, al final del partit, que l'eliminació a la competició europea sigui una decepció. «Jo crec que no seria la paraula justa. En un moment va semblar possible quedar entre els dos primers. Però hem tingut un munt d'inconvenients en aquests mesos. Lesions, jugadors que no han pogut ser utilitzats per temes burocràtics, la grip... Avui l'equip no ha estat bé però els jugadors han lluitat com lleons».

El que no hi va ser anit va ser un Ryan Toolson de nou lesionat, un jugador clau en atac. «No, no vull buscar cap excusa. Sí, m'hauria agradar tenir-lo i a ell poder ser a la pista, tot i que no sabem el que hauria passat». I preguntat per la lesió al peu esquerre de Toolson va donar una mica de llum: «Per fi sabem que té una lesió que fa necessari que hagi de parar unes setmanes. Ho sé des de dilluns; el més oportú potser hauria estat no jugar el partit de dissabte davant l'Obradoiro. Però ara cal desitjar que es recuperi bé». Sobre quina és la lesió en concret va remetre a persones més indicades que ell, i més coneixedores de qüestions mèdiques, per informar-ne.

Per la seva banda, el tècnic del conjunt del Dinamo de Sàsser, Gianmarco Pozzecco, va justificar les seves protestes als àrbitres que li van costar la desqualificació tot dient que «Vitali tenia sang a la cara i per a mi els jugadors són els meus nens, i m'he queixat amb moltes ganes. Sento que el Baxi no continuï a la competició».