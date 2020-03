El descens segueix a quatre triomfs del Baxi

El coixí de quatre victòries del Baxi Manresa respecte del descens continua vigent després de la derrota de l'Estudiantes, el cuer, a casa contra el Barça i a l'espera que s'acabin de disputar els minuts del Fuenlabrada-Gran Canària ajornats pels problemes a la pista del pavelló Fernando Martín. De tota manera, els madrilenys van estar força minuts al davant dels blaugrana, als quals es va veure cansats per la doble cita europea d'aquesta setmana i que, per variar, van tornar a tenir problemes amb els bases. Es va lesionar Delaney i Hanga va tenir un ensurt que va estar a punt de deixar-lo fora de competició.

El conjunt madrileny va utilitzar els seus artillers, Avramovic i Jackson, en el tram inicial i van aprofitar les contínues errades barcelonistes en el llançament per anar al primer descans amb un curt avantatge. Al segon període, la diferència va créixer perquè el Barça jugava al ralentí i també perquè Dangubic va emergir per elevar el màxim avantatge a vuit punts. A més, els madrilenys van errar un triple que els n'hauria donat onze.

El fet que no aparegués Mirotic llastava el Barça, que només va anotar 28 punts en 20 minuts i que es va haver de refiar de la defensa per evitar l'escapada. Va ser quan Mirotic va començar a anotar, al tercer quart, que el Barça es va posar al davant per primera vegada i, a més, va desarmar l'atac dels homes de Javier Zamora.

A quatre minuts per acabar el partit, el duel encara estava igualat, però un parell de triples, de Kuric i Hanga, van establir una diferència que l'Estudiantes ja no va ser capaç de seguir. Els tirs lliures van acabar segellant un altre triomf del líder de la competició.