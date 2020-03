L'ACB confirma que les dues properes jornades de la lliga es faran a porta tancada

El Bàsquet Manresa jugarà els dos propers partits de la lliga Endesa a porta tancada, seguint la resolució del govern de l'estat sobre els esports professionals a causa del coronavirus. Aquest dissabte, 14 de març, serà a les 6 de la tarda al pavelló Martín Carpena de Màlaga, davant de l'Unicaja. I el dissabte 21, el derbi amb el Joventut al Nou Congost serà també sense públic, a partit de les 20,30 hores.

En un comunicat que s'ha fet públic aquesta tarda, l'ACB ha manifestat que "tots els partits de la lliga Endesa es jugaran a porta tancada les dues properes setmanes després de la resolució del govern, atenent les mesures decretades pel Ministeri de Sanitat per frenar l'avanç del coronavirus. En consecuència, les jornades 24 i 25 de la competició i els partits ajornats dels dies 18 i 19 de març se celebraran amb el mínim personal imprescindible per la disputa dels partits i la seva producció televisiva, sense possibilitat d'accés per als aficionars. L'ACB es mantindrà amb contacte permanent amb el Ministeri de Sanitat i el Consejo Superior de Deportes (CSD) per atendre les seves recomanacions i atenent els criteris de salut dels aficionats, jugadors, entrenadors, àrbitres, treballadors dels clubs i representants dels mitjans de comunicació".