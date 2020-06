L'experimentat Salva Camps serà el nou tècnic assistent del Baxi Manresa

El badaloní Salva Camps (1979) serà el relleu de Xevi Pujol com a entrenador assistent del Baxi Manresa la temporada vinent, acompanyat de Marc Estany i a les ordres de Pedro Martínez. Camps estava en aquest moment fent funcions de primer entrenador de l'equip de LEB Plata del Gran Canària. Amb anterioritat, havia estat tècnic assistent, aquesta temporada mateix, del grec Fotis Katsikaris.

Com a jugador, va recórrer una gran quantitat d'equips com l'Inca, el Menorca, el Cantàbria, el Gran Canària mateix, el Huelva i el Palència.

Va iniciar una carrera d'entrenador a l'estranger, en concret al Moycullen irlandès, abans de fer d'ajudant del Joventut entre els anys 2015 i 2017, en què també va ser ajudant de les seleccions espanyoles en les categories sub-18, sub-19 i sub-20. A continuació, va acceptar l'oferta per anar d'entrenador a Gran Canària, el 2017, l'any en què l'equip va assolir plaça per a l'Eurolliga amb Luis Casimiro. Va seguir després amb Salva Maldonado i hi va coincidir el 2019 amb Pedro Martínez.