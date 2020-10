Pedro Martínez destaca «la bona feina en defensa de la primera part»

Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, ha destacat el bon treball defensiu del seu equip a la primera part com a aspecte clau per emportar-se el duel contra el Coosur Reial Betis, disputat aquest dissabte al Nou Congost, i sumar el primer triomf com a local a la Lliga Endesa.

"Hem dominat el partit, Makai Mason ha estat molt bé en el segon quart i m'agradaria destacar el bon treball en defensa de la primera part. Al tercer quart sense Makai hem jugat molt bé, amb bon ritme en atac. En l'últim quart ells han defensat millor i ens ha costat una mica més", ha dit.

Per la seva banda, Curro Segura, entrenador del Betis, ha lamentat el poc encert del seu equip i "perdre la batalla del rebot" com a aspectes claus per sumar la cinquena derrota de la temporada a la Lliga Endesa. L'entrenador bètic ha comentat que "el final del segon quart ens ha fet molt de mal i després no hem tingut capacitat de resposta".

Segura també ha lamentar el poc encert des de la línia de tres punts. "Avui dia si no fiques de tres, no ets competitiu. Ells han anotat molt en la primera part. És un aspecte que hem de millorar i trobar millors tirs. Ens han penalitzat molt en els llançaments i per això no hem pogut ficar-nos en partit", ha dit.