El Baxi Manresa ha fet pública aquest divendres la contractació de Luke Maye, un ala-pivot de 24 anys i 2,03m i que jugava fins ara a Trento (Itàlia i Eurocup). Es tracta d'un jugador estatunidenc, amb passat a la G-League i un any jugat a Europa. Firma contracte fins el 2023. El seu fitxatge ja va ser avançat dilluns pel periodista Chema de Lucas.

Maye ha de ser un dels interiors de referència a l'equip. Va formar-se a la Universitat de North Carolina, on és una celebritat. Després de passar per la G-League, va anar a la lliga italiana per fitxar pel Dolomiti Energia Trento. Allà, la darrera campanya, hi ha fet bones estadístiques: 11,6 punts, 6 rebots i 1,3 assistències en 25 minuts per partit, comtant la lliga i l'Eurocup.

Es tracta d'un jugador fort, contundent, i bon llançador des de la distància. Ha estat MVP d'una jornada a l'Eurocup, i un dels jugadors més importants del seu equip.

Trajectòria de Luke Maye

Fins el 2015 - Hough (high school)

2015-2019 - North Carolina (NCAA)

2019-2020 - Wisconsin Herd (G-League)

2020-2021 - Dolomiti Energia Trento (Serie A, Itàlia)