El Baxi Manresa ha anunciat que dos dels seus jugadors, Marc Peñarroya i Pau Treviño, jugaran cedits la pròxima temporada (2021-2022). Per una banda, Peñarroya seguirà la seva formació a Mallorca, al Palmer Alma Mediterrània de la LEB Or. Per altra banda, Pau Treviño jugarà al Basket Navarra a la LEB plata.

El fill de Joan Peñarroya ha estat cedit a un club que està consolidat des de fa temps a la categoria de plata del bàsquet espanyol. El base manresà ha jugat amb el CB Artés aquesta darrera temporada, però també ha disputat tres partits amb el Manresa. Destaca el matx contra el Baskonia, durant el qual va anotar 12 punts durant els 19 minuts que va jugar.

Treviño també va disputar la temporada passada a les files del CB Artés de la Lliga EBA, on va destacar com a peça important de l’equip. El lleidatà format a la pedrerda del Baxi Manresa, aquest any li toca fer un pas més endavant. Al Basket Navarra jugarà a la LEB Plata, la tercera categoria de l’estat.