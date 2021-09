La tercera jornada de la Lliga Endesa ha servit per deixar clar que els dos grans de la lliga, el Reial Madrid i el Barça, segueixen sent els més forts. Tots dos ja s’han quedat en solitari i com a únics invictes en la classificació, en una jornada en què alguns conjunts, com el Baskonia, proper rival del Baxi Manresa a la lliga, han perdut la qualitat d’imbatuts.

Al Palau Olímpic no hi va haver color i el Joventut, que venia d’encaixar una dolorosa derrota a l’últim segon a la pista de l’Obradoiro, va vèncer per un clar 72-61 després d’un segon quart en què va deixar el conjunt d’Ivanovic amb només cinc punts anotats. En la resta del duel, va mantenir diferències còmodes que li van permetre una victòria sense gaire patiment. El joc interior, amb els 17 punts de Brodziansky i els 15 de Tomic i Willis, va ser inabordable per als vitorians, que només van poder donar rèplica amb els 23 de Wade Baldwin.

D’altra banda, el Reial Madrid en va tenir prou amb prémer l’accelerador en el darrer quart per desfer-se d’un Monbus Obradoiro que va entrar a aquesta fase amb l’enfrontament igualat al WiZink Center. Finalment, va perdre per 78-68 amb un parcial de 27-17 al final, impulsat pels 9 punts de Llull en aquesta fase. Durant tot el partit, el francès Poirier va ser el màxim anotador blanc, amb 13 punts, i per la banda compostel·lana van destacar els 20 del pivot Ellenson.

L’UCAM sorprèn a València

La sorpresa més important del dia va arribar a València, on un UCAM Múrcia molt seriós va derrotar per 86-91 l’equip de Joan Peñarroya, que venia d’exhibir-se al Nou Congost però que ahir va finalitzar el partit de la pitjor manera i va encaixar 31 punts en un últim període desastrós, en què Bellas i Cate van fer molt mal. Cinc jugadors de l’equip de Sito Alonso van fer deu punts o més, cal destacar els 17 de Webb. Per la banda local, encara amb moltes absències, no n’hi va haver prou amb els 26 punts de Claver, ni amb els 22 de Dubljevic.

Qui no aixeca cap és el MoraBanc Andorra, que comparteix fanalet vermell amb el Surne Bilbao en caure contra un altre equip que no s’havia estrenat, l’Urbas Fuenlabrada, per 91-78. Entre Armand (25 punts), Cheatham i Meindl (18 cadascun) van anotar dues terceres parts dels punts dels madrilenys. En l’equip d’Ibon Navarro, Arteaga, amb 15 punts, va ser el màxim anotador.