El Baxi Manresa ha anunciat aquest dimecres al matí a través de les seves xarxes socials la lesió de qui, fins ara, està sent el seu millor home, a nivell de xifres, a la Lliga Endesa. L'ala-pivot nigerià Chima Moneke té un "edema a l’articulació metatarsofalàngica del dit gros del peu esquerre", segons la nota del club. Seguint la línia de la majoria d'aquests comunicats en tots els clubs avui en dia, només s'hi afegeix un indeterminat "l'evolució marcarà la seva disponibilitat", amb la qual cosa no hi ha data de recuperació.

Es tracta de la primera lesió important del Baxi aquesta temporada. Fins ara, en tots els partits Pedro Martínez havia hagut de descartar algun dels tretze jugadors de la plantilla. Tot i la inconcreció del temps de recuperació en el comunicat, una lesió com la de Moneke se sol solucionar amb descans, amb la qual cosa sembla difícil que pugui reaparèixer abans de l'aturada de final de mes per les finestres FIBA. Si fos així, es perdria els partits de lliga a Burgos, a casa contra el Breogán i a Múrcia i el de la Champions al Congost davant del Pinar Karsiyaka de dimarts vinent.

Moneke es fa aquesta lesió just quan havia protagonitzat la millor jugada de la passada jornada, una esmaixada espectacular per damunt de Withey, el pivot del Surne Bilbao Basket.

En aquest principi de temporada, Moneke estava sent el jugador més valorat del Baxi Manresa a la lliga, amb un total de 15,8 punts, amb 12,6 punts i 7 rebots de mitjana per enfrontament. En aquest darrer apartat és el segon de tota la competició. A la Champions, les xifres no eren tan bones, amb 6 punts i 5,3 rebots de mitjana.