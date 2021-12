El BAXI Manresa ha donat la benvinguda aquesta setmana, tot i que no ho ha anunciat fins aquest divendres a quarts de sis de la tarda, al pivot Ondrej Hustak, de només 18 anys i 2,11m. És nascut a Brno, República Txeca, i és una nova aposta del club del Bages per a les properes quatre temporades.

Segons el club, es tracta d'un jugador gran i amb molta projecció que no ha passat per alt a la direcció tècnica del club del Bages. Hustak ha alternat fins ara l'equip júnior i el sénior al JBC MMCITE Brno en les dues últimes temporades. A més, ha estat convocat amb la selecció absoluta de la República Txeca. Signa contracte per aquesta temporada i tres més, fins al 2025.

🖋️ ¡Nueva perla para el Bages!



El BAXI @BasquetManresa se hace con los servicios del joven pívot checo Ondrej Hustak para las cuatro próximas temporadas. #MercadoACB#LigaEndesa pic.twitter.com/RC34hvbYzr — Liga Endesa (@ACBCOM) 3 de diciembre de 2021

El Baxi no ha informat si aquesta incorporació, que eleva a 14 el nombre de basquetbolistes del primer equip, significarà la baixa d'algun dels jugadors que hi ha ara en nòmina.