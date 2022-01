El Baxi Manresa ha estat a punt de derrotar el Madrid a casa per primer cop des del 1998, però finalment no ha pogut ser. L’encert de Tavares, amb 8 punts i 7 rebots en el darrer període, ha estat insalvable per a uns manresans que han demostrat que han tornat amb moltes ganes de ser a la Copa. Queden tres bales, la propera, diumenge al Palau.

Rotació gairebé completa (19-16)

No ha semblat que el Baxi fes 24 dies que no afrontava cap partit. Amb tots els jugadors a punt i amb el cinc inicial habitual, els manresans han sortit forts, amb una internada de Moneke xocant contra el gegant Tavares inclòs. Tot i l’encert de Williams-Goss, els locals estaven inspirats, amb un triple de Valtonen i un bàsquet de Thomasson, encertat en el tir de mitjana distància per al 9-2 amb dos minuts i mig jugats.

De mica en mica, el Madrid s'ha anat situant millor en defensa i, a més, el Baxi havia d’avançar la rotació, segurament per l’estat físic. Una altra cistella de Thomasson ha deixat set punts una altra vegada (13-6). Però els encerts de Hanga i una més que discutible falta antiesportiva contra el nord-americà han propiciat que els blancs empatessin a 13 punts, amb un nou triple de Williams-Goss.

El ritme era alt i els canvis s’havien de succeir per força. De fet, Pedro Martínez utilitzaria els tres bases durant aquest període i Sima i Moneke fins i tot tornarien a la pista. Dos tirs lliures de Maye i una esmaixada espectacular de Bako, novament per damunt de Tavares, han mantingut el Baxi per davant. Sima donava quatre punts retallats per un tir lliure de Poirier (19-16) abans que Randolph errés el darrer triple, ara des de la cantonada.

Fent mal des de la línia de tres (28-35)

El Madrid, tot i tocat per la inactivitat, té molts recursos i un d’ells és Rudy Fernández. El mallorquí ha connectat dos triples acabat de sortir de l’aturada i ha posat per davant per primer cop el seu equip (19-22). De fet, la línia de tres seria la principal aliada dels forasters en el segon quart. Entre Rudy, amb tres triples, i Yabusele, amb dos, han semblat que impulsaven la primera escapada del Madrid. Primer l'ha aturat Dani Pérez, amb un triple frontal, que escurçava els quatre punts que havia adquirit el rival (25-26). Però tres triples seguits visitants, d’Heurtel, Yabusele i Rudy només han estat respostos per un de Rafa, la qual cosa ha fet que Pedro Martínez parés el partit amb 28-35.

Tot i això, el Baxi s'ha agafat al partit. Va trobar Maye, amb dos triples llunyans, i el joc interior de Sima per empatar a 38 abans que un rebot afortunat donés al líder un exigu avantatge al descans.

Tercer quart memorable (68-68)

L’inici del tercer quart va ser espectacular, absolutament intens. El Madrid ha trobat un Causeur molt inspirat buscant tant les penetracions per l’esquerra com els tirs de tres punts. El francès ha respòs amb un 2+1 després que Dani Pérez hagués anotat un triple a tauler que corroborava els grans minuts de Bako per posar el 46-42. La lluita entre el belga i Tavares, ara més inspirat, era de colossos i Thomasson seguia explotant la mitjana distància per al 50-49. En el Baxi s'ha despertat Francisco, amb cinc punts seguits i al triple de Yabusele responia Sima amb un 2+1. Estava sent un partidàs (58-58).

I encara faltava més, perquè els últims minuts han vist un altre triple de Francisco, l’encert d’Heurtel, la insensatesa de Moneke anant a posteritzar Tavares, un tir de tres de Rafa per posar el 68-66 i l’empat novament d’Heurtel per tancar deu minuts per veure’ls moltes vegades.

Tavares marca la línia (87-92)

L’encert ha seguit en els darrers deu minuts, amb Dani Pérez i dues de Bako per posar el 74-71, malgrat un triple de Llull. Tavares ha demanat aleshores una antiesportiva que els col·legiats no han concedit. Als tirs lliures del cap-verdià responia Moneke per al 76-73. El partit semblava que agafava un respir per a la batalla final i el Madrid aprofitava per entrar al bonus amb una falta de Vaulet als tres minuts. Williams-Goss ha escurçat fins al 76-75 i seguien les rotacions. Però Sima ha anotat un alley-oop increïble i Valtonen han deixat assegut Rudy per al 80-75. Tot això, el mateix Rudy ha tornat a posar aigua al vi amb un tir de tres i tot estava molt comprimit. Sima veia com li invalidaven justament una cistella per agafar-se del cèrcol. Després, Llull ha empatat amb una bomba a 5.21 per al final, però Thomasson ha reaparegut amb un triple lateral i Pablo Laso ho aturava amb 83-80 a 5.02.

Sortint del temps, Rudy clavava el seu cinquè triple, però Thomasson agafava la responsabilitat amb una penetració (85-83). De tota manera, el Madrid ha pres l’accelerador i Tavares i Williams-Goss capgiraven el resultat. A més, el Madrid ha recuperat la pilota i Yabusele, amb un tir lliure, ha tornat a donar una estrebada per als visitants (85-88). Maye fallava un tir frontal forçat i després Valtonen defensava bé Rudy però després fallava de tres. El Baxi semblava encallat amb una altra errada de Bako i ja només faltaven dos minuts. La diferència, però, només era de tres punts i un robatori de Valtonen, amb falta de Tavares a la contra, ha comprès encara més la diferència (87-88). Rudy ha fallat un triple però Tavares ha donat vida amb dos rebots ofensius i una falta provocada a Bako. Faltava 1.10 i l’africà anotava els dos tirs lliures per al 87-90. Aleshores Thomasson ha errat el seu primer tir de mitjana distància en tot el partit i les coses eren complicades. Afortunadament, Yabusele s'ha menjat la possessió i el Baxi ha demanat temps a 28,7 segons per al final. El Baxi ha servit de l’altre pista amb 14 segons, però la jugada no ha sortit bé i Dani Pérez errava un triple forçat. Tavares ha agafat el rebot i a 18 segons ha anotat dos tirs lliures més per a 87-92. El mateix base de l’Hospitalet ha fallat el darrer tir i el Madrid ja no ha atacat, tenia la feina feta.