Pedro Martínez podrà comptar amb tots els seus homes per al partit del Baxi contra el Barça d'aquesta nit (21.30 h), inclòs Juampi Valuet, que inicialment havia estat descartat per covid-19. El club ha informat a través d'una piulada a Twitter que el jugador argentí ha donat negatiu a la PCR que se li ha realitzat i que ja s'ha incorporat als entrenaments de l'equip de cara al matx de Copa del Rei 2022 d'avui.

També podran jugar Chima Moneke i Ismaël Bako, que a principi de setmana van ser dubte per sengles lesions. El club va informar que el nigerià patia un edema muscular al gluti major de la cama esquerra i que el belga tenia molèsties a la mà. «El Chima va fer ahir una part important de l’entrenament, ha tingut un problema muscular, però sembla que podrà jugar amb una certa normalitat», va apuntar l'entrenador Pedro Martínez. Sobre Bako, el tècnic va indicar que el seu cas és «més problemàtic», perquè arrossega un cop a la mà que es va donar contra el Gran Canària fa unes setmanes i «a l’últim partit va recaure; està per jugar perquè és l’esquerra, però una mica limitat».

L'equip ja ha trepitjat el parquet del pavelló i no renuncia a res

El Baxi Manresa torna aquesta nit a la Copa del Rei divuit anys després de fer-ho per última vegada amb la satisfacció del camí recorregut i la convicció que si s’ha guanyat dos cops el Barça es pot aconseguir una tercera vegada.

Quatre-cents seguidors que ahir van viatjar cap a Granada animaran l’equip en el darrer partit de la ronda dels quarts de final, un enfrontament contra «un dels dos o tres millors equips d’Europa», tal i com va afirmar Pedro Martínez on el més important serà que el conjunt del Nou Congost, actualment tercer a la Lliga Endesa, no perdi la seva identitat.

Els jugadors ja han entrenat aquest matí al Palacio de Deportes de Granada. Només hi falta Guillem Jou, lesionat de llarga durada.

👀 BAXI @BasquetManresa estira en el Palacio de la #CopaACB con la intención de seguir estirando su estancia en Granada. pic.twitter.com/xLU6apw33S — #CopaACB (@ACBCOM) 18 de febrero de 2022

Preguntat per si la presència a la Copa és una premi, Martínez va dir que «som un equip modest, i ser aquí està molt bé, serà una molt bona experiència per a la majoria, perquè crec que exceptuant Rafa Martínez la resta no tenen experiència en una competició com aquesta, serà engrescador i una bona experiència per al futur». Alhora, però, l’entrenador té clar que després de la cita de Granada, «la competició continua, tenim un objectiu, que a l’estiu no ho era, que és jugar els play-off, i intentar arribar a la Final Four de la Champions League. Estem aquí perquè ens ho hem guanyat i volem competir».

El Barça no tindrà Higgins

En les files blaugrana no hi serà el MVP de l’anterior edició de la competició, l’escorta Cory Higgins, que va ser intervingut fa uns dies d’una fascitis plantar crònica en el peu esquerre. Pierre Oriola, que va poder tornar als entrenaments, i Àlex Abrines, operat del genoll a mitjan setembre, podrien tornar a tenir minuts en l’equip que dirigeix Saras Jasikevicius.