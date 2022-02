Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, va admetre que la derrota contra el Barça «ha estat dura» i que la superioritat dels blaugrana «ha estat molt evident». El tècnic del conjunt bagenc va afegir que «ara toca passar pàgina» com més aviat millor per continuar en la línia ascendent que l’equip porta durant tota la temporada.

«Hem de pensar que si fem les coses d’una manera determinada podem guanyar partits. No crec que ens hagi de desmoralitzar això que ha passat però avui no tenim bones sensacions i no hem deixat una bona imatge», va explicar Martínez.

El tècnic del Baxi va admetre que, malgrat jugar un bon primer quart, l’equip no va poder «mantenir el ritme» davant la defensa de canvis del Barça. «A partir del fet no encistellar i no jugar bé en atac, hem perdut la concentració i ja no hem defensat com hauria estat ideal», va apuntar.

«Hem començat bé el partit, amb ritme i defensant molt bé, i hem completat un primer quart molt bo, però això no és suficient i ens ha faltat una mica de continuïtat i atacar millor la seva defensa de canvis. Ho havíem treballat, però no suficient, i ho haurem de millorar». Martínez també va dir que «sap greu per tota la gent que ha vingut, costa molt arribar fins aquí i potser costarà tornar-hi».

El tècnic del Barça, Saras Jasikevicius, va valorar la reacció de l’equip després d’un primer quart en què «ens ha faltat disciplina, tothom jugava pel seu compte». La solució va passar per «competir molt millor en l’home contra home, hem aconseguit treure alguns dels seus jugadors del camp, una cosa que habitualment fa el Baxi».