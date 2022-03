El cèlebre teorema de Pitàgores diu que, en un triangle rectangle, el quadrat de la longitud dels dos catets (els costats que formen l’angle recte) és igual al quadrat del de la hipotenusa. El Baxi Manresa no és grec, com el genial matemàtic, però està immers en un bon triangle, i no pas amorós, amb dos turcs amb els quals tot pot anar per qüestió de sumes, restes i diferència de punts. No passaria si els manresans haguessin guanyat ahir a Istanbul a un dels catets (amb perdó), el Darüssafaka. Ja estarien classificats i amb moltes possibilitats de ser primers. Ara caldrà bellugar una sèrie de variables que teniu detallades en aquesta mateixa pàgina i dedicar-se a guanyar tota una final dimarts que ve contra l’altre catet, un Tofas Bursa ja classificat.

Així, el Baxi serà als play-off previs a la final a quatre de Bilbao si guanya el Tofas al Congost independentment de què faci el Darüssafaka en la seva visita a Treviso, a la mateixa hora. El botxí del Baxi d’ahir té molt difícil ser a la següent fase. Hauria de guanyar a fora i que els bagencs caiguessin a casa. Però per als homes de Pedro Martínez, que poc més de 48 hores abans del partit hauran hagut d’enfrontar-se al Reial Madrid a domicili en partit de lliga, no és igual acabar primers que segons. Si finalitzen líders del grup tindran la possibilitat de jugar un possible desempat de l’eliminatòria al millor de tres partits a casa i evitar rivals durs com el Lenovo Tenerife, per exemple. Per aconseguir-ho, el més probable és que hagin de vèncer per sis punts o més un Tofas que ja el va derrotar en el primer partit de la fase. Caldrà confiar, per aconseguir-ho, en què l’equip es mostri més sòlid que ahir a un petit pavelló amb degoters [segons va explicar Ràdio Manresa] de la banda europea d’Istanbul.

Inici horripilant

Les coses ja no van començar bé abans del partit. Ismaël Bako va ser el jugador descartat perquè encara no està recuperat de la lesió que arrossega a la mà esquerra. Pedro Martínez ha de descartar sempre un estranger en els partits a Europa i ahir va ser, forçosament, el belga. I si hi afegim que Yankuba Sima va cometre dues faltes en un tres i no res, tenim com a resultat un forat a la zona de mastodòntiques dimensions que el Darüssafaka va aprofitar per castigar tant com va poder.

Així, entre les penetracions del base Caupain i el joc d’Özdemiroglu i Piñeiro els locals es van escapar amb 15 punts de diferència (25-10). El resultat era perillós, ja que el Baxi havia guanyat per aquest avantatge a casa i perdre l’average podia tenir funestes conseqüències. Per sort, Moneke va sortir primer al rescat i, tot i que a l’inici del segon període els turcs es van tornar a escapar per 16 punts (35-19), va aparèixer el salvador Thomasson. L’escorta d’Ohio va anotar quatre triples en aquest tram de partit els quals, units a una antiesportiva sobre Maye en l’últim minut, va permetre al Baxi arribar al descans per sota dels deu punts de dèficit.

A l’abast, però sense rematar

En el tercer quart ja es va veure un canvi d’actitud en un Baxi que havia perdut fins aleshores el rebot per 24-14. Un triple de Dani Pérez va posar el 50-44 i semblava que tot havia canviat. Però el Darüssafaka es resistia, Va trobar Piñeiro i Caupain en els moments determinants i, sobretot, la versatilitat d’un Boothe que feia mal tant a dins, com a fora. Per això va guanyar el parcial del període i va arribar als últims deu minuts deu punts amunt.

Un fins aleshores desaparegut Valtonen va aparèixer de cop al darrer quart per anotar cinc punts i tornar a ficar el Baxi en el partit. La remuntada ara sí que semblava un fet, de la mà d’un Moneke novament indispensable. L’encert en el joc exterior dels visitants era ara notable. De fet, el 14 de 30 en triples d’ahir és excel·lent, i dos tirs de Francisco van donar el primer avantatge de la tarda (75-76). El Baxi, fins i tot, va arribar a guanyar per quatre punts amb un altre triple de Dani Pérez (80-84, a 2.39). Però aquí es va eixugar la font. Una sèrie d’errades i de pèrdues i la poca tensió defensiva, potser condicionada pel cansament del partit a València de 48 hores abans, van donar un segon aire al Darüssafaka, que el va aprofitar, tot i que per guanyar només de cinc, la qual cosa el deixa amb una diferència de punts en el triple enfrontament amb el Tofas i el Baxi molt dolenta. La fórmula del triangle que ha resultat ser el grup J es decidirà dimarts i la variable Congost hi tindrà molt a dir.